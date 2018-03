Distribuidoras no han recibido pago del subsidio a la energía

Lee también

El Gobierno no les ha pagado a las distribuidoras el monto que estas han descontado a los consumidores que reciben subsidio a la energía eléctrica. La deuda acumulada desde julio del año pasado es de cerca de $44.6 millones, que incluyen $36 millones que no han desembolsado a la empresa AES y $8.6 millones a DELSUR.“No hemos recibido pago, la deuda se mantiene. Por esta razón se continúa con el incumplimiento de pago con nuestros proveedores”, dijo una vocera de AES al ser consultada sobre el estatus de la deuda del Gobierno.En El Salvador, siete de cada 10 hogares reciben subsidio a la energía eléctrica. El mecanismo es simple: a las familias subsidiadas la empresa distribuidora les factura con base en una tarifa reducida. En teoría, la diferencia entre esta tarifa reducida y la real la paga el Gobierno cada mes. Estos pagos cesaron en junio del año pasado, cuando el Ejecutivo comenzó a reportar problemas de caja.Como las distribuidoras no han recibido el pago, han comenzado ellas mismas a atrasarse con las generadoras. “Esto ya está afectando a todo el sector”, comentó, por su parte, Íngrid de Mendoza, gerente de Planificación Comercial de DELSUR.El Ejecutivo aún no ha reservado fondos para pagar la deuda con las distribuidoras de energía, explicó Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. “Las deudas del año anterior del subsidio deben ser cubiertas de esos $1,200 millones (aprobados por la Asamblea Legislativa en emisión de deuda)”, dijo Chicas. “Será Hacienda la que establezca qué tanto se puede cubrir con los primeros $550 millones y qué tanto se debe cubrir con el resto que falta aprobar”.Con los primeros $550 millones que captó el Gobierno con un crédito puente se hicieron otros pagos, explicó, como el que se tenía pendiente con las alcaldías del país por la transferencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).Las distribuidoras han reportado, además, una reducción del 12 % en los hogares que están recibiendo el subsidio. Esto forma parte de un plan de focalización que ya habían anunciado el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, y el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte.A las distribuidoras les preocupa también que el pago del subsidio a la energía durante 2017 no está incluido en el presupuesto de la CEL. La partida existe, pero con un fondo de $100. Chicas dijo que es la CEL la que asume la cobertura de ese subsidio.“CEL tiene finanzas muy ordenadas y eso le ha permitido contar con el rango de espacio financiero para asumir esa responsabilidad, y además se han tomado otras providencias gubernamentales, como focalizar todavía más el subsidio para garantizar que lo reciban quienes lo merecen”, afirmó.Dijo que los beneficiarios que han sido sacados de la lista son los ranchos de playa, los apartamentos de lujo y las oficinas que estaban en zonas residenciales.