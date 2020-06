Donan insumos a trabajadores de salud

Súper Selectos entregó ayer un donativo de 200,000 mascarillas para proteger al personal médico que está enfrentando la pandemia del covid-19 en la red nacional.

Del total, 50,000 se han destinado al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, con quien la empresa ha hecho un compromiso, mientras que el resto estará a disposición del Ministerio de Salud, siempre para los trabajadores médicos.

"El sector salud está jugando un papel esencial y dentro de él es importante dignificar y apreciar el trabajo de todo el personal de apoyo, tanto en los hospitales, clínicas, trabajo territorial, en fin, todos los que hacen posible que nuestra gente salga adelante", dijo Carlos Calleja, vicepresidente de Súper Selectos.

El ejecutivo agregó que la labor del personal médico "inspira y compromete" a la empresa a seguir aportando.

"Esperamos que esta donación sea de ayuda. Estamos conscientes que ser una empresa líder en el país conlleva una responsabilidad que nos tomamos muy en serio, una responsabilidad de devolverle a nuestro país todo lo que nos ha dado", agregó el empresario.

Súper Selectos ha destinado $800,000 entre donativos para enfrentar la pandemia del covid-19 y las emergencias por las tormentas tropicales.

Calleja también hizo un llamado a la población a ser responsables con las medidas preventivas, sobre todo ahora que el país entra en la reapertura económica.

Por su parte, Francisco Alabí, ministro de Salud, dijo que "da un sentimiento muy positivo" el aporte de las empresas al personal de primera línea.

"No nos sirve hoy en día desunirnos, no nos sirve generar alarmas, pánico o trabajar en diferentes escenarios o sentidos que no van en pro de mejorar. Este tipo de acciones no van a traer nada bueno para la salud de los salvadoreños y mucho menos vamos a avanzar ante esta enfermedad", dijo el funcionario.

Alabí agregó que al distribuir insumos se priorizan centros de atención covid-19. "Estos insumos son de mucha ayuda y vamos a distribuirlos en base a la necesidad y la mayor necesidad que tenemos en las áreas que manejan pacientes respiratorios y específicamente pacientes covid".