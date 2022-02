EMBI cierra enero en 15.71 % marcando nuevo récord

Cuando JP Morgan inició la medición del indicador de riesgo país, EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), El Salvador gozaba de un indicador que no superaba el 2 %. Y así lo mantuvo por años, rondando hasta el 4 %, incluso al 5 %; pero en la crisis de 2008 llegó al 9.29. Sin superar nunca los dos dígitos.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia del país en junio de 2019, el EMBI era de 5.03; pero a inicios de la pandemia, en marzo llegó al 9 %. En abril, ya había roto la barrera del 10 %, y así se mantuvo, aunque volvió a bajar y en enero de 2021, lo empezó con un 7.3; bajó a 6 en febrero, e incluso en abril del año pasado volvió a rondar el 5 %.

Pero en junio del año pasado, coincidiendo con el anuncio de la adopción legal del bitcóin, el indicador empezó nuevamente a escalar, levemente, pasó a los 6.14, el 19 de julio llegó a los 8 % para ya no volver a bajar.

Así volvió a romper el récord de los 2 dígitos el 20 de septiembre. En noviembre llegó a 11, en diciembre a 13 %; el 6 de enero de 2022 superó la barrera del 15 %. Esto indica que en un año, el indicador ha subido 9 puntos (un 137 %).

Este indicador es un termómetro de cuánta confianza tienen los inversores en un país, mientras más alto es el EMBI menor es la confianza que existe en el futuro inmediato de ese país.

Los economistas lo han advertido, los organismos internacionales también, sin confianza los inversionistas no compran deuda. Y aunque se conoce que el gobierno se ha reunido con tenedores de bonos para calmar los ánimos, parece ser que el mensaje oficial no cala, la incertidumbre sigue, porque el indicador no desciende, y se mantiene como el tercero más alto de América Latina.