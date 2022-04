EMBI de El Salvador cada día más lejos del de Argentina

La racha ascendente que trae el indicador de riesgo país o Bonos de Mercados Emergentes (Emerging Markets Bonds Index, EMBI) no para de crecer. Desde el pasado 8 de abril, han sido 10 días de consecutivas de alzas y en la medición del viernes 22 cerró rozando los 23 %, con 22.80%.

Esto lo sitúa a cinco puntos arriba que argentina (17.76 %) y casi 6 veces el de Costa Rica (3.94%). En América Latina ningún país a excepción de Argentina y Venezuela, supera los dos dígitos en este indicador, donde El Salvador se ubica como el segundo más alto del área.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha insistido en que al país se le mide de manera diferente que otros, porque aunque otros tengan deudas más altas en montos, El Salvador está peor evaluado.

Pero este indicador que es elaborado por JP Morgan no mide la deuda, sino la percepción que tienen los tenedores de bonos que actualmente en sus libros contables tienen apenas entre un 35 % a un 70 % del valor de los bonos que adquirieron, porque estos han ido perdiendo considerablemente su valor.

¿Y esto porqué se da? Economistas y analistas aseguran que es porque el país no genera certeza en que pueda honrar sus deudas.

"Si la gente creyera de que El Salvador va a pagar (la deuda) las tasas estuviera en el 6 % no en el 15 % (hoy está arriba de 22 %). Cuando hay un descuento importante sobre un título valor en particular puede ser porque las tasas internacionales subieron, o por el riesgo relacionado con el título valor. En el caso de El Salvador, la tasa es el riesgo de impago", explicaba a principios de año el experto en banca de inversión, Samuel Quirós, presidente de The Network Company (TNC).

Cuando se hizo esa entrevista con Quirós el EMBI de El Salvador estaba en 15 %.