ENADE 2019 tratará infraestructura e inversión

El sector productivo entregará al Gobierno un documento con propuestas para impulsar una agenda digital y el desarrollo de inversiones sostenibles en infraestructura, esto en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) que se realizará el próximo 25 de noviembre.

El encuentro de este año se denomina "Infraestructura sostenible e innovación para el desarrollo". Los ponentes principales serán Alberto Undurraga, ministro de obras públicas de Chile en el período 2014-2018, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, Colombia. Además de otros expositores.

Luis Cardenal, presidente de la gremial, aclaró que no se trata de una reunión de propuestas de empresarios para empresarios sino para los tres poderes del Estado. En el pasado han abordado temas como el capital humano y la primera infancia, la corrupción y la violencia. Algunas propuestas han sido adoptadas.

"En todos los ENADE es como si se va construyendo un edificio, y en ediciones anteriores hemos tratado el tema de la corrupción", dijo Cardenal, quien hizo alusión a dicha problemática por los casos que se han dado en proyectos de inversión pública. Al respecto señaló que "en un país con recursos limitados es inaceptable y un pecado" la malversación de fondos .

El documento que entregarán al Estado tendrá tres componentes: infraestructura sostenible, infraestructura urbana y ciudades inteligentes y ecosistemas de software. Entre las propuestas está la creación de una Administración Nacional de Infraestructura. La participación del presidente de la República, Nayib Bukele, está confirmada, así como de los funcionarios relacionados, de acuerdo con Cardenal. Los presidentes de los órganos legislativo y judicial también asistirán.

El tema de este ENADE busca complementar el encuentro del año pasado, donde presentaron propuestas de desarrollo del capital humano desde la primera infancia, con el objetivo de dar saltos en educación y en competitividad. Ahora la idea es fomentar la creación de oportunidades para la población.

Cardenal señaló la importancia de la inversión pública pero enfatizó en que deben de ser proyectos productos, pues considera que los gobiernos anteriores gastaron mucho dinero que provenía de créditos en gasto corriente. "Ese dinero se gastó, lo debemos y no sabemos cuál es el resultado. Ahora no podemos estar experimentando porque no hay mucho más espacio de endeudamiento", recalcó.