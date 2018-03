EUA dificulta negociaciones

Lee también

Estados Unidos ha dificultado las negociaciones sobre el comercio mundial en la reunión de los países del G-20, las cuales se encuentran ahora paradas, si bien ha considerado el encuentro “increíblemente productivo y espera trabajar de forma más estrecha en el futuro”.La reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 en la ciudad germana de Baden-Baden, bajo la presidencia de Alemania, concluyó hoy con el compromiso de “fortalecer la contribución del comercio a las economías”, así como de no manipular los tipos de cambio de las divisas para tener ventajas competitivas en este ámbito.A diferencia de otras reuniones del G-20, cuyos países representan el 80 % del comercio mundial, esta vez no se condenó el proteccionismo económico.El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo al respecto que “lo que estaba en anteriores comunicados del G-20 no es necesariamente importante ahora” y pidió que no se lea demasiado en el lenguaje del comunicado, aunque posteriormente reconoció que el texto debe reflejar las discusiones mantenidas.Mnuchin también señaló, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, que es necesario corregir los desequilibrios globales en el comercio en los casos que se produzcan, tras ser preguntado por el superávit comercial de Alemania. Pese a todo, Mnuchin calificó la reunión de “increíblemente productiva” y dijo que se van con confianza. También afirmó que “Estados Unidos cree en el comercio; en el comercio libre, justo y equilibrado”.Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schuble, reconoció que las negociaciones fueron muy difíciles y que en cierto sentido se encuentran congeladas, pero consideró que también se abre la puerta para futuras conversaciones.