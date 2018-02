EY prevé más ciberataques para 2018

La tecnología cada día se vuelve más útil para las personas y las empresas; sin embargo, esta utilidad en muchos casos se puede convertir en una amenaza económica. El experto en temas de resiliencia y gerente de Ciberseguridad de la empresa consultora EY, Carlos Trujillo, prevé que en 2018 habrá más ciberataques y que estos serán cada vez más “complejos”.

Los ciberataques son acciones ejecutadas a través de computadoras e internet que buscan dañar a personas, instituciones o empresas. “No sabemos qué nos va a golpear. La pregunta hoy día no es si nos va a pasar algo, sino cuándo. En Latinoamérica hay un rezago en el tema de la ciberseguridad porque hasta ahora se está abordando. Las empresas tienen que incluir en esto en su plan estratégico”, dijo Trujillo.

“Hay que entender que la ciberseguridad es un tema estratégico y no de tecnología. Esto es algo que deben ver los dueños, presidentes y gerentes de las empresas”.

El experto recordó el ataque que sufrió Uber. Esta empresa de transporte informó en noviembre del año pasado que en 2016 dos personas que no son parte de la compañía accedieron a los datos personales de 57 millones de usuarios de Uber, en estos se incluyen nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

“La gente no le reclama a Uber que haya sido víctima del ataque porque en el mundo cibernético todos somos susceptibles en esto. Lo que le reclama la gente es el mal manejo de haber ocultado información... al grado de pagarle a hackers para cubrir los rastros de lo que había ocurrido”, señaló el ejecutivo.

“Hay que entender que la ciberseguridad es un tema estratégico y no de tecnología. Esto es algo que deben ver los dueños, presidentes y gerentes de las empresas. La gente podría perder la confianza (en la empresa). Se debe dar la respuesta inmediata y decir qué están haciendo para asegurar su dinero y el servicio a sus clientes”, añadió el experto.

Según datos que brindó Trujillo en una conferencia impartida en El Salvador, de enero a agosto de 2017 se registraron 667 millones de ataques cibernéticos en Latinoamérica. Eso significa que hay 33 ataques cada segundo.

“No sabemos qué nos va a golpear. La pregunta hoy día no es si nos va a pasar algo, sino cuándo. En Latinoamérica hay un rezago en el tema de la ciberseguridad”.

Carlos Trujillo, experto en temas de resiliencia y gerente de Ciberseguridad de la empresa consultora EY

El año pasado, la empresa de seguridad informática ESET presentó un informe en el que se incluye una encuesta que hizo en 2016 a 227 empresas salvadoreñas de diferentes rubros. Este documento indicó que 44.5 % de empresas encuestadas mencionó que ha tenido algún percance con malware (programa malicioso que genera daños en computadoras) en sus sistemas.

“Hay estimaciones que indican que para 2019 el cibercrimen va a generar ingresos cercanos a los dos trillones de dólares. Ojo, estas son solo estimaciones porque muchos de estos robos no son registrados porque las empresas no se enteran o no lo quieren decir. Lo importante de esto es que hay que entender que el crimen cibernético hoy día ya es más rentable que cualquier otro crimen”, aseguró Trujillo.