Economía con un déficit de 15,866 empleos formales

Pese a la recuperación de empleos experimentada durante el segundo semestre de 2020, el nivel de trabajos formales en el país sigue por debajo de la cifra registrada en febrero de 2020, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Al cierre de enero de 2021, el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) registraba un total de 725,058 cotizantes. El confinamiento por la pandemia de covid-19 se decretó en marzo del año pasado en el país. Tras la paralización de la economía para contener los contagios, este indicador, que a febrero de 2020 totalizaba 740,924 cotizantes al sistema, comenzó a descender.

Para junio de 2020, 79,900 era el número de cotizantes que habían salido del sistema. Entre junio y diciembre del año pasado se recuperaron 64,034 cotizantes, lo que equivale al 80 % de la cantidad perdida entre marzo y junio.

Sin embargo, aún faltan 15,866 empleos (20 %) para estar al nivel de febrero de 2020, por lo que el empleo formal actual está por debajo del nivel que se registraba en 2019.

El economista José Luis Magaña contrasta que, según los datos del ISSS, entre marzo y junio se perdieron 71,000 empleos , mientras que según los datos del SAP fueron 79,000. "La diferencia se da porque legalmente el ISSS le da a los patrones la posibilidad de tirar más allá el pago de las cotizaciones de los trabajadores como dos meses más lo que no se reporta a SAP", explica.

"El nivel de empleo de antes de la pandemia solo se podría recuperar hasta después de abril al ritmo de crecimiento que ha venido teniendo. Es necesaria una política de reactivación teniendo en cuenta las dinámicas locales y territoriales. Recordemos que aquí un 97 por ciento son micro y pequeñas empresas, que fueron muy golpeadas y que dependen de la ganancia diaria", recuerda Magaña.

En enero pasado, el SAP sumó 5,720 cotizantes. Este fue el séptimo mes consecutivo con aumento de empleos formales, pero es el segundo más bajo desde que se frenó la caída en junio de 2020.

"Hay que reconocer el gran esfuerzo de los empresarios, siguen siendo conscientes de sostener y mantener los empleos en el país. A pesar de no haber podido recuperarlos en totalidad y considerando que cada año se requieren 50,000 nuevos empleos para los jóvenes que se incorporan a la economía", opina el economista Luis Membreño, de la firma Luis Membreño Consulting.

Esta semana, el presidente de la Asociación Salvadoreña (ASI), Eduardo Cader, expresó que las señales de la recuperación llegan poco a poco tras el impacto de la pandemia. "Sabemos que será un proceso lento para ganar de nuevo el terreno perdido durante cese de actividades, principalmente en cuanto a empleo, crecimiento y exportaciones. Es importante también para lograr esta recuperación y dinamizar la demanda, promover el consumo de productos nacionales", afirmo el dirigente empresarial.

Esta semana, el Ministerio de Trabajo presentó un nuevo sistema de información sobre el mercado laboral.

La cartera informó que el sistema se creado con apoyo e la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según se dijo durante su presentación, este sistema "contendrá información con indicadores claves para medir la evolución real del empleo y el mercado laboral". En el pasado el ministro del ramo, Rolando Castro ha dicho que "los datos del ISSS no reflejan la realidad del empleo", en el país.

Incertidumbre

El ambiente político actual y las proximidad de las elecciones son factores a considerar en las decisiones respecto a la inversión, un aspecto decisivo a la hora de generar nuevos empleos, subrayan los economistas.

"En el país no se ve claridad de política económica, no se ve diálogo, todo el esfuerzo que hacen los empresarios lo hacen solos porque el gobierno se dedica a confrontar con quienes generan el empleo", sostiene Membreño. "En la medida que no hay claridad sobre política, hay incertidumbre en el tema electoral y si el presidente Bukele tendrá más poder y se preguntan que va a ocurrir. Esos no son elementos positivos que generen inversión y por tanto empleos", añade.

"A final de cuentas el hecho de tener una economía estable beneficia la dinámica y por otro lado la inestabilidad política genera señales de alerta, la percepción de mayor riesgo que tiene el país hace difícil la inyección de capital financiero a corto plazo, mucho más la apertura de nuevas empresas y nuevos capitales", analiza Magaña.

"Estamos en un periodo de expectación, hace que las decisiones de inversión y de compra se vayan postergando más y eso impacta en la generación de empleos" agrega el economista.

El presidente de la ASI, reitera que "ha existido una mejoría, hay una reactivación lenta va al compás que nos lleva el tema del proceso electoral que nos toca vivir", al tiempo que expresa que "muchos siguen invirtiendo, pero hay otros que no, que tienen en pausas sus inversiones por razones obvias de la incertidumbre que genera el proceso".

"Con solo ver que la cantidad de empleados que registra el ISSS no ha llegado a los niveles que estaban antes de la pandemia ya dice mucho de que existe menos producción en el país", resume Cader.