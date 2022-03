Economista advierte sobre desventajas de bono bitcóin

Cuatro son las alertas que hace el economista Frank Muci en el sitio especializado en criptoactivos CoinDesk, para quienes están "entusiasmados" por adquirir los $1,000 millones en el bono bitcóin o bono volcán que el Gobierno de El Salvador anunció que va a emitir.

La primera es que considera que el emisor de los bonos es el inadecuado. El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, manifestó que sería LaGeo, empresa estatal, la que emitiría los bonos Volcán. Muci considera que la rentabilidad que tiene LaGeo es insuficiente para sostener el pago de intereses de los bonos. "Además, LaGeo ya tiene $205 millones en deuda a largo plazo, por lo que el bono sextuplicaría su apalancamiento", consigna el portal.

La falta de información respecto al bono, sus términos, riesgos y condiciones es la segunda señal de alerta que plantea. "De hecho, las autoridades ni siquiera han publicado un libro blanco o sitio web con la fórmula para el dividendo de bitcóin, los planes para salvaguardar la compra de bitcóin de $ 500 millones o cualquier otro hecho básico. En este punto, los compradores potenciales se basan en información de fotografías de una diapositiva de PowerPoint desactualizada que describe el bono de noviembre pasado", es otra critica.

Muci repara en el hecho de que es desconocida la normativa legal bajo la cual se regirá el bono, idealmente dicen que esto debe ser con la Ley de Nueva York, pero se hará con las leyes de El Salvador y para Muci el país tiene inseguridad jurídica. "En mayo pasado, el congreso de El Salvador votó para destituir a cinco jueces de la Corte Suprema y los reemplazó apresuradamente en menos de dos meses", enfatiza en tanto a la inseguridad jurídica que arropa el tema de la emisión de bonos en bitcóin.

La tercera señal de alarma que plantean sobre la emisión de bonos bitcóin es que El Salvador tiene sus finanzas en situación insostenible, debido al alto nivel de deuda adquirida por el país y que debe pagar.

Muci sostiene que un país con esta situación financiera intenta cambiar el rumbo a través de recorte de gastos, aumento de recaudación de impuestos u otras medidas, "sin embargo, este no parece ser el plan actual en El Salvador, lo que plantea la perspectiva de insolvencia y una crisis de deuda. Si se espera que El Salvador deje de pagar deudas en los próximos dos o tres años, no tiene sentido que el país emita aún más deuda a menos que su gobierno haya trazado un camino claro hacia la sostenibilidad financiera. Ese no parece ser el caso en este momento", reza la nota de Coindesk.

El soporte a través del que el Gobierno dice que emitirá los bonos es la cuarta señal de alarma. "El bono se emitirá en Bitfinex, un intercambio de criptomonedas que está prohibido en los Estados Unidos", dice el portal y explica que Bitfinex ha sido multado por operaciones irregulares en las que hasta sus clientes han pedido dinero. La recomendación que hacen es que cambien el soporte de emisión.