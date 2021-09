Economistas señalan riesgo fiscal del bitcóin

Ante la eminente entrada en vigor de la Ley Bitcóin en menos de 72 horas, aumentan las voces de alarma en contra de la medida. Legalizar el activo ha implicado costos para el país, y por ende para los contribuyentes.

Para el economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, habrá un fuerte impacto cuando el fideicomiso para la convertibilidad inmediata de bitcóin a dólares se agote.

Esta "caja de convertibilidad" que será manejada por Bandesal fue creada con $150 millones del fondo general de la nación, es decir fondos públicos.

Acevedo agrega además el costo de los $30 de "bienvenida" de la billetera Chivo de los "que no se tienen, sino que se tomarán prestados", la construcción de los cajeros y además la operación de los mismos, que se ha realizado y otorgado "sin ninguna licitación".

"Nada es gratis, el presidente insistió en que el uso de la Chivo Wallet y los cajeros es gratis, pero el gobierno paga por eso, porque los proveedores de esos servicios no son las ‘hermanitas de la caridad’, es gente que está legítimamente en el negocio. El gobierno va a pagar una comisión por esos servicios y el que no quiera decirnos cuánto se va a gastar no quiere decir que no haya un pago de la comisión y eso sale del bolsillo de los contribuyentes" , señaló Acevedo en un conversatorio que realizaron los exportadores ayer.

Asimismo, el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, que también participó en el conversatorio que fue transmitido por Facebook Live, agregó que la deuda del país sigue aumentando.

"La necesidad de más recursos será inevitable y la pregunta es cuánto más se va a prestar; si esto (el bitcóin) va generando problemas de liquidez y va generando mayor necesidad de endeudamiento seguramente el riesgo de que las calificadoras nos bajen o nos degraden podría ser un riesgo adicional de crisis", dijo.

Impuestos

Además de los costos para el país que se estiman en más de $255 millones, los economistas agregan otro peligro, ya que la Ley permita que los impuestos se puedan pagar en la criptomoneda, y cae su valor, implicaría un riesgo para Hacienda.

Fuentes, explicó que de recibirse pago de impuestos en bitcóins, esto impedirá que se puedan realizar proyecciones de ingresos reales.

"Es un gran riesgo para el Estado, porque la volatilidad de la moneda no va a permitir hacer muchos escenarios y proyecciones de ingresos y gastos, porque no va a haber mucha claridad", detalló.

Por otra parte para el exfuncionario, los intercambios en bitcóins tampoco no generan impuestos sobre la renta, por lo que sería una forma de evadir impuestos.

El riesgo fiscal, no solo afecta al Estado. Acevedo señaló como después de la degradación que hizo Moody's de la calificación soberana (postlegalización del bitcóin), esta se convirtió de inmediato en una baja también para las entidades bancarias.

"No solo afecta el riesgo país y el spread de deuda soberana, sino cualquier banco privado que vaya solicitar financiamiento afuera se le van a otorgar una tasa de interés más alta... y va a tener que trasladar ese mayor costo", agregó.