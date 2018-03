Eficiencia energética, oportunidad para invertir

Un aliado para la empresa

Lee también

La necesidad de abrir una ventana hacia la concientización sobre el tema y crear nuevos caminos para los empresarios fueron algunos de los puntos analizados recientemente en El Salvador durante el Foro de Desarrollo Sostenible “Oportunidades de negocio en la generación y eficiencia energética”, como una iniciativa de Banco Agrícola.“Definitivamente, hay que incentivar este tipo de eventos que aborden la temática de la eficiencia energética y buscar recursos naturales renovables para seguir adelante en la optimización de la producción en el país, principalmente, en el área industrial para que El Salvador sea cada día más competitivo. Como empresa, nosotros ya estamos tomando acciones en este camino”, manifestó Francisco Puente, de Labels S.A., uno de los asistentes al foro.Del mismo modo se expresó la señora Marina Rivera, de Avícola Campestre. “Este tipo de foros son interesantes por la necesidad que tiene el país, pues se abordaron puntos estratégicos en el tema de la diversificación de la matriz energética, que es hacia lo que queremos avanzar”, admitió.Por su parte, el representante de AGAVE S. A. de C. V., José Roberto Ayala, quien también asistió al evento, afirmó: “Estas iniciativas son interesantes, tomando en cuenta que los costos de energía para la producción son muy representativos, entonces todo lo que tenga que ver con ahorro, y sobre todo a contribuir a una menor contaminación, tiene un gran impacto en lo social y empresarial”.“Estos foros son una oportunidad para el país de mejorar los costos de energía y ser más competitivos en las exportaciones y producción local, es algo que debemos comenzar a visualizarlo más a futuro y cómo queremos cuidar de nuestro país y cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades”, reveló Rodrigo Martínez, de Hidroexport.Llevar a la práctica proyectos sostenibles que reduzcan los efectos ambientales negativos y fomenten las buenas prácticas medioambientales es un esfuerzo que debe ser acompañado por entidades financieras sólidas. “Es muy importante tener aliados que tengan el interés de seguir fortaleciendo a la industria en el país”, argumentó Francisco Puente.Por su parte, Avícola Campestre es una empresa que está consciente del tema ambiental y ya aprovechó la oportunidad de generar un mega de energía solar.“Queremos seguir avanzando en este tema de la eficiencia energética. Pero es importante recalcar la participación de la banca nacional en este tipo de temáticas, me parece que ya están más conscientes porque en esto, como bien se dice, los apoyos siempre han sido foráneos y ahora ya se retomó a nivel nacional y eso es interesante”, reflexionó Marina Rivera.Otros están de acuerdo en que es fundamental el acompañamiento de empresas financieras para el buen desarrollo de estos proyectos.“Es importante que las instituciones financieras tomen el liderazgo en estos temas de eficiencia energética, porque estos proyectos, a pesar de tener un gran impacto en rentabilidades en la parte ambiental, implican una inversión para las empresas y sabemos que, quiérase o no, las condiciones económicas no son las más favorables y eso hace importante tener un apoyo financiero para este tipo de proyectos”, sostuvo José Ayala.Asimismo se expresó Rodrigo Martínez, para quien el acompañamiento de la banca en estos proyectos es decisivo. “Todos estos proyectos tienen que ir acompañados de una empresa financiera, ya que las inversiones no son pocas y se recuperan en un par de años”, dijo el representante de Hidroexport, Rodrigo Martínez.​