Ejecutiva Huawei pide no extraditarla a EUA

La ejecutiva de Huawei detenida en Canadá, Meng Wanzhou, acusó a los Estados Unidos de proporcionar un resumen de evidencia "extremadamente inexacto y engañoso" al tribunal canadiense que escucha su caso de extradición, argumentando que el caso debería ser desechado como resultado.

Meng, hija del fundador de Huawei (Ren Zhengfei) y directora financiera del gigante chino, fue capturada el 1 de diciembre de 2018 por la Policía en el aeropuerto de Vancouver, quien hacía escala rumbo a México.

La ejecutiva de Huawei compareció a un tribunal el pasado 15 de junio luego de naufragar un intento de anulación (el 27 de mayo) del proceso de extradición solicitado al considerar que Washington la acusa de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán y que Canadá no tiene sanciones contra las autoridades iraníes.

La sentencia de la magistrada Heather Holmes, del Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica, del 27 de mayo fue que el proceso debía continuar, lo que puede suponer años en el sistema judicial canadiense, porque se cumple el principio de doble incriminación, básico en los procesos de extradición y que establece que, para que una persona pueda ser extraditada a otro país, el delito del que se le acusa debe ser también delito en el lugar en que se encuentra.

Así es que los nuevos reclamos en la apuesta de Meng para evitar la extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude incluyen que esa nación "tergiversó y omitió detalles de una presentación crucial de PowerPoint que Meng entregó a un banquero de HSBC en Hong Kong", detalló ayer Huawei por medio de un comunicado.

La compañía añade que "la presentación de 2013 constituye la base de las afirmaciones de Estados Unidos de que Meng defraudó a HSBC mintiendo sobre los negocios de Huawei en Irán, presuntamente en violación de las sanciones de EUA, y que debería ser enviada a Nueva York para ser juzgada".

En esa presentación, Meng dijo que Skycom Tech Co Ltd, una empresa que operaba en Irán, era "un socio comercial de Huawei", mientras que Estados Unidos lo describió como una subsidiaria no oficial. Los abogados de Meng argumentaron que los fiscales omitieron las revelaciones clave que Meng hizo en la presentación sobre las operaciones comerciales en curso de Huawei en Irán y que Skycom trabajó con Huawei en ventas y servicios en Irán.

Los nuevos reclamos también alegan que los Estados Unidos afirmaron falsamente que solo el personal junior de HSBC "estaba al tanto de la naturaleza de la relación de Huawei con Skycom, una compañía en Irán que, según los Estados Unidos, realizó negocios allí en nombre de Huawei".

"La evidencia demostrará que es inconcebible que cualquier decisión de modificar o terminar la relación de HSBC con Skycom o Huawei no hubiera sido revisada por la alta gerencia de HSBC", dice el memorando.