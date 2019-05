El 74% de la población no tiene seguros

Solo el 26 % de la población salvadoreña está protegido ante un siniestro, así lo indicó un estudio de percepción y penetración de los seguros en El Salvador, realizado por la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) durante el año pasado. Esta cifra aumentó un 4 % en comparación con el último estudio hecho en 2016.

Para recabar esta información entrevistaron a más de 1,000 personas de entre 18 y 65 años de edad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Santa Ana y San Miguel. ASES sostiene que esta es una muestra proporcional del total de la población del país.

Al consultarles a quienes sí usan los servicios de seguros (una proyección de cerca de 346,902 personas a escala nacional), en la investigación se obtuvo que 58 % de estas personas tiene conocimiento de cómo funcionan los seguros privados, principalmente los de vida y de vehículos.

María Teresa Bolaños, directora de ASES, explicó que el estudio arroja que las principales razones por las cuales las personas cuentan con un seguro es para proteger a su familia, para prevenir un accidente, para proteger sus bienes ante alguna eventualidad, contar con un soporte para cuando se presenten gastos inesperados, tener acceso a servicios médicos y como medio de ahorro.

"Hemos encontrado que el beneficio de tener un seguro es percibido por los consumidores al momento de recibir una indemnización. Esto reitera nuestro compromiso de continuar trabajando por que los seguros lleguen a más personas para que tengan tranquilidad ante situaciones inesperadas", comentó Bolaños.

Entre otros datos, las personas entrevistadas en el estudio dijeron tener, en promedio, 7.3 años de contar con algún tipo de seguro; asimismo, en promedio, invierten $39.41 al mes en primas de seguros.

En cuanto a los salvadoreños que no cuentan con seguros (una proyección de 966,094 personas a escala nacional), el estudio asegura que el 23 % es por desconocimiento y falta de interés, 17 % no tiene dinero para pagarlos, al 6 % nunca le han ofrecido uno, 3 % dijo no tener necesidad, 2 % considera que los precios son muy elevados y 2 % no cree en estos servicios.

"Vemos que hay un alto porcentaje de la población que por diversas razones aún no cuenta con un seguro y que se encuentra vulnerable de sufrir un siniestro y afectar su economía personal o familiar. Por eso queremos invitar a las personas a que adopten una cultura de prevención que le ayudará a tener tranquilidad ante un siniestro", expresó Ana Yanci Montano, directora de ASES.

Cifras del estudio indican que el 59 % de los usuarios de seguros son hombres. Asimismo, asegura que el sector seguros representa el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.

"En la región centroamericana, el país en el que el sector de seguros ha tenido más crecimiento es Honduras, con el 9.63 %; seguido de Guatemala con 8.65 %; y Nicaragua con 8.45 %", entre otros datos que detalló Montano.