El 75% de las empresas en ESA sigue informal

Los negocios y pequeñas empresas que se mueven en el sector informal de la economía siguen siendo la mayoría. Así lo determinó la estadística sobre la dinámica de las micro y pequeñas empresas (mypes) en El Salvador, que presentó la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Este documento arrojó que el 74.78 % de las empresas encuestadas no tiene registro de IVA.

La encuesta fue hecha por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) con apoyo del Banco Central de Reserva (BCR), durante mayo y junio de 2017. El estudio cubrió los 14 departamentos y 115 municipios que incluyen la zona urbana y rural. La muestra fue levantada por 10,000 encuestas respondidas por los propietarios de las mypes, sus empleados o familiares de los empresarios.

Según estos datos actualizados hasta 2017, en ese momento había cerca de 317,795 unidades económicas de las cuales el 33.92 % es clasificado como emprendimientos, mientras que el 60.76 % son microempresas y el 5.32 % son pequeñas empresas.

La presidenta de CONAMYPE, Ileana Rogel, opinó sobre los resultados de la encuesta, y se refirió sobre la cantidad de empresas informales que operan en el país.

"Nosotros llevamos un registro de las unidades mypes que pasan por la CONAMYPE. No tenemos el global de todo el segmento. Tenemos que aclarar que no podemos obligar a las empresas a que se formalicen. Esa es una decisión del empresario. A 475 le ayudamos a que formalizara su proceso de registro de IVA o en el ISSS. Es un número pequeño, comparado con las 11,000 y con el gran universo de mypes. Sin embargo, nosotros damos capacitaciones para incentivar la formalización de las empresas", detalló Rogel.

Otro de los datos que llamó la atención es que solo el 9.86 % de las empresas sostuvo es víctima de la delincuencia en el país. Rogel cree que varios de los encuestados no quisieron responder sobre este tema probablemente por temor.

No obstante, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) dice lo contrario en un sondeo que realizó con sus empresarios agremiados en septiembre de 2018. El informe arrojó que el principal problema que tiene el empresariado nacional es la delincuencia. Consideran que el Gobierno que resulte electo en 2019 debe retomar el control de los territorios dominados por pandillas.

Desarrollo de las mypes en 2018

CONAMYPE también dio un reporte sobre sus actividades realizadas en 2018. Según datos de la autónoma, en 2018 entregaron más de 34,000 servicios a 11,000 unidades empresariales, que incluye a emprendedores y propietarios de mypes, en todo el país, de las cuales el 74 % es liderado por mujeres.

Otras cifras de CONAMYPE sostienen que las mypes con las que han trabajado reportaron ventas por aproximadamente $9 millones, y que generaron más de $5,000 empleos, entre permanentes y fijos. Asimismo, detallan que realizaron vinculaciones con bancos estatales y privados con los que lograron otorgar $6 millones en créditos productivos.

Sin embargo, Rogel mencionó algunas cosas que aún les falta mejorar. "Uno de los elementos que nos gustaría intensificar en 2019 es lograr que haya más disponibilidad de crédito para las mypes. Las mypes no piden préstamos grandes; andan entre los $5,000 hasta $25,000. Creemos que en este aspecto nos ha faltado presionar más porque no somos la instancia responsable. Estamos coordinando con el BCR, pero no camina a la velocidad que nosotros quisiéramos".

La funcionaria dijo que el universo que atiende la autónoma, comparado con la dimensión del total de empresas, todavía es pequeño. Considera que para atender a la mype "con más fuerza" es necesario que la CONAMYPE tenga una mayor asignación presupuestaria.

"Hay bastante demanda y no logramos dar abasto con lo que las mypes nos están solicitando. Este año, en la autónoma, hemos podido experimentar que el tema financiero así como está es insuficiente para ir al desarrollo de este tejido empresarial", aseguró.

Otro tema que la presidenta de CONAPYME opina que se debe mejorar es el del uso de tecnologías de la información y del marketing digital, porque "esto le da un valor agregado al desarrollo de las empresas".

"Por esos creemos que es necesario potenciar este tipo de cursos. Para 2019 queremos intensificar las capacitaciones en el tema de tecnologías de la información", complementó.