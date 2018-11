El Economista cumple 11 años de informar a C. A.

Este mes se cumplen 11 años desde que Grupo LPG hizo una apuesta y un compromiso editorial con sus lectores al lanzar la revista especializada El Economista. Si bien la iniciativa comenzó en 2005, en papel periódico y con alcance local, no fue hasta 2007 cuando, gracias a la calidad de sus contenidos, se volvió regional y una publicación independiente.

Desde entonces, la revista, que circula desde Guatemala hasta Panamá, ha sumado 131 ediciones en las que ha abordado numerosos temas que han ido desde el comportamiento macroeconómico de los países y sus políticas fiscales, pasando por sus principales industrias y sus mercados de valores, hasta los nuevos adelantos en tecnología y las tendencias globales en la moda y los estilos de vida.

En el balance de ese recorrido, el presidente de Grupo LPG, José Roberto Dutriz, celebra no solo la solidez que ha adquirido la revista, sino la confianza que los lectores han depositado en ella, lo que la ha convertido en una publicación líder en información económica en Centroamérica y en uno de los productos editoriales más exitosos, rentables y autosuficientes del grupo.

"En estos 11 años hemos pasado a ser lectura especializada, entretenida, estadística, y lo suficientemente atractiva y divertida para que la pueda tomar un estudiante o un empresario destacado de cualquiera de los países en los que tenemos presencia", comenta.

A lo largo de su historia, la revista ha sabido llegar a un público específico donde destacan economistas, profesionales financieros, analistas y tomadores de decisión, pero también a todos aquellos lectores interesados en el pulso económico del istmo y en la actualidad de su tejido productivo.

Para José Roberto Dutriz, ese logro ha sido una importante fuente de satisfacción que estimula al Grupo a ir por más.

"Tengo la satisfacción de escuchar amigos de Panamá y Colombia, por ejemplo, que recientemente me comentaron sobre nuestro contenido. Y eso es lo que me llevo. Que nuestro contenido ya no tiene fronteras, las hemos roto a través de 11 años. La calidad periodística que hay en esta revista es respetada por grandes y pequeños, estudiantes jóvenes, prominentes líderes empresariales y de gobierno en la región", sostiene.

Según el gerente editorial de la revista, Alfredo Hernández Canales, El Economista ha sido además muchas veces, durante esos 11 años, la primera en anunciar importantes acontecimientos de alcance regional.

"En más de una década conquistando la región, hemos publicado importantes noticias en primicia o en exclusiva y abordando temas a profundidad antes que otros", apunta.

En esa lista recuerda las entrevistas exclusivas con importantes personalidades, como la sostenida con Ivanka Trump, vicepresidenta de adquisiciones de Corporación Trump (julio de 2009); Alan Wilson, CEO de McCormick (septiembre de 2009); Roberto Denigri, CEO de Pollo Campero Estados Unidos (mayo de 2008); y Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (noviembre de 2008).

Mientras que en reportajes de profundidad, Hernández Canales destaca los elaborados en temas como los sistemas de pensiones del istmo, el acceso al agua potable en la región y una serie enfocada en la historia económica de Centroamérica.

"Una particularidad que tiene la revista El Economista es que en nuestros temas hacemos una valoración transversal de lo que ocurre en toda la región, lo cual le permite a nuestros lectores tomar la mejor decisión para sus futuras inversiones o proyectos. Porque tiene el panorama de todos los mercados de Centroamérica", subraya.

En su edición de décimo primer aniversario, para el caso, la publicación exploró en la historia de 11 de las mayores empresas familiares del istmo y en las medidas que han tomado para mantenerse vigentes en el mercado.

Apuesta digital

Como un medio de vanguardia, aparte de su edición en papel, El Economista ha hecho también, en los últimos años, una apuesta decidida por la producción de contenidos multimedia, en concordancia con la nueva era del consumo de información.

Para ese fin, ha fortalecido su sitio web www.eleconomista.net desde donde ofrece diariamente a sus lectores notas de actualidad, análisis, blogs, infografías, galerías de fotos y videos.

El portal, que recibe cientos de miles de visitas mensuales, está pensado bajo un diseño limpio y dinámico que facilita la lectura de los usuarios.

Asimismo, la revista posee una consistente presencia en redes sociales con más de 334,500 fans en Facebook y más de 24,000 seguidores en Twitter. La publicación está presente igualmente en LinkedIn y G+.

Con ese terreno ganado en el área digital, El Economista se ha trazado como objetivo, en el corto y mediano plazo, una consolidación aún mayor del público que visita su sitio web para seguir ofreciéndole información veraz, oportuna y de calidad, así como todos los contenidos que a lo largo de 11 años le han permitido convertirse en un referente del periodismo económico en la región.