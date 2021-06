El FMI advierte a El Salvador de riesgos al adoptar Bitcóin

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer a El Salvador que adoptar el bitcóin como moneda de curso legal puede implicar “significativos riesgos”, por lo que instó a las autoridades a hacer “un análisis muy cuidadoso”.

El organismo comentaba así la rápida aprobación esta semana en El Salvador de una ley sobre el bitcóin, que lo convierte en el primer país del mundo en aceptar esa criptomoneda como medio de pago.

“La adopción del bitcóin como moneda legal eleva un número de asuntos macroeconómicos, financieros y legales que requieren un cuidadoso análisis. Estamos siguiendo el desarrollo de cerca y continuaremos nuestras consultas con las autoridades”, manifestó el vocero principal del FMI, Gerry Rice.

Durante una conferencia de prensa virtual, Rice fue consultado sobre la decisión de El Salvador de aceptar esta criptodivisa como moneda de uso legal, junto al dólar. Ayer, un equipo del FMI sostuvo una reunión con el presidente, Nayib Bukele, para abordar el tema.

El mismo gobernante anticipó el martes, mientras se votada por la nueva ley, que tendría que “dar muchas explicaciones”, durante el encuentro.

El año pasado, El Salvador recibió un crédito por $389 millones del FMI, en el marco de la emergencia por la pandemia; y desde marzo pasado, se encuentra en negociaciones con el organismo para un acuerdo por $1,300 millones para refuerzo presupuestario.

“El equipo está en conversaciones con las autoridades de El Salvador sobre las posibilidades de un nuevo programa incluyendo políticas para reforzar las gobernanza económica. Esas discusiones continúan y el ‘staff ’lo comunicará al final de la misión virtual”, expresó el vocero.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), dijo que la decisión del gobierno salvadoreño debe haber llamado la atención del FMI, por lo que ahora el organismo va a incluir este tema en la negociación del Acuerdo de Servicio Ampliado, porque con esta se genera mucho riesgo para la estabilidad financiera del país.

“Me gustaría ver las caras en esa reunión. No creo que sea fácil para el presidente (Bukele) convencer al FMI de que esto es positivo para el país”, consideró el economista en la entrevista de Frente a Frente.

“El problema del presidente es que al Fondo Monetario no lo va a embaucar (...) en el Fondo hay expertos en esto y saben obviamente los riesgos en los que se está metiendo El Salvador, y no va a venir ningún presidente, por muy hábil que sea, a convencerlos de que no hay problema”, agregó Acevedo.

La aprobación de la ley bitcóin puede traer complicaciones en las negociaciones para sellar el acuerdo, advirtió por su parte el economista Ricardo Castaneda.

“Esto (la aprobación) puede complicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (...) ahora el FMI va a necesitar hacer más análisis y saber si el ajuste (económico y fiscal) que estaba pidiendo es suficiente o no”, señaló Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

El experto apuntó que la con la aprobación de la ley bitcóin, votada la madrugada del miércoles en la Asamblea Legislativa, se ha “metido una variable de incertidumbre”.

La decisión de El Salvador respeto al bitcóin también generó la reacción de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien al ser consultada mencionó que “la situación de El Salvador no cambia nuestra aproximación a los criptoactivos y acerca de la regulación y clasificación que se debe hacer sobre ellos”.

La entidad ha pedido una regulación global del bitcóin por tratarse de un activo “altamente especulativo”.

BONOS SIGUEN CAYENDO

Ayer, se reportó una nueva caída en los bonos de El Salvador en el mercado internacional, mientras el riesgo país reportó una nueva subida.

“Esta semana, los bonos de El Salvador son los de peor desempeño en los mercados emergentes”, según un índice de Bloomberg Barclays, citado por la agencia Reuters. El bono de El Salvador de 2025 cayó 2.58 puntos en un solo día, pasando de 99.99 a 95.62; el bono de 2035 bajó 4.37 puntos entre el miércoles y ayer, desde

98.50 a 95.92.

“Los bonos de la nación cayeron, lo que hizo que el rendimiento de sus bonos con vencimiento en 2025 subiera 71 puntos básicos a 7.8 %”, destacó la agencia de noticias.

Por otra parte, el riesgo país, medido a través del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) alcanzó los 61 puntos básicos (bps) solo ayer, para cotizar a 683 bps, el

nivel más alto desde el 22 de febrero.

El EMBI es un indicador elaborado por la firma JP Morgan que señala cómo se percibe el riesgo de un país con respecto a otros. El punto de referencia es el bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, considerado el más seguro del mercado.

Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto como compensación por la probabilidad de incumplimiento.