“El FMI está planteando subir el IVA tres puntos, 1.5 en este año y 1.5 el año que viene”: economista

El economista César Villalona dijo este viernes en la entrevista República, de canal 33, que el Fondo Monetario Internacional estaría planteando al Gobierno salvadoreño subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 % al 16 %. Aseguró que así lo afirma una carta de intención del año pasado.

"El Fondo está planteando subir el IVA tres puntos, hay una carta de intención del año pasado, no quiero decir que el Gobierno lo va a hacer, hay un menú sobre la mesa, tres puntos al IVA, 1.5 este año y el año que viene, un monotributo a la pequeña empresa y el encarecimiento a los combustibles. También se está hablando del impuesto predial, pero eso es para las alcaldías", aseguró Villalona.

Hasta el momento se desconoce cuáles son los planteamientos del FMI en la negociación.Tanques de pensamiento económico como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (Colproce), la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), Fudecso y PROES han señalado la necesidad que el Gobierno salvadoreño se comprometa a transparentar las negociaciones con el FMI.

Por su parte, el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya ha reiterado que no se busca incrementar el IVA. "No está dentro de los condicionamientos", aseguró en marzo de este año.

El economista criticó esta mañana que el Gobierno no tenga un plan económico en términos de desarrollo de la nación ni tampoco hay claridad de cuáles son las prioridades del mismo.

Villalona aseguró que la pandemia por el coronavirus provocó un endeudamiento, pero que también el Gobierno ha hecho un endeudamiento en Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES) "bastante fuerte".

Los diferentes préstamos, así como las emisiones de CETES y LETES realizadas por Hacienda durante los últimos meses han elevado el saldo de la deuda, desde el inicio de la administración Bukele hasta marzo de este año, a $4,400 millones, advierte el economista. Agregó que en los cinco años de la administración de Sánchez Cerén la deuda subió en $2,900 millones.

“El endeudamiento que aprobó la Asamblea el año pasado de 3 mil millones de dólares, en dos decretos, está demostrado que el segundo no era necesario...El gobierno no solo tuvo dinero para cumplir sus obligaciones con las alcaldías, sino que siempre tuvo saldo positivo, no hubo un tan solo mes con saldo rojo", reprochó el economista.

Agregó que independientemente este servicio ampliado con el FMI se apruebe o no, las finanzas públicas de El Salvador van a seguir en una situación crítica, ya que superan el 90% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ayer, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advirtió que El Salvador necesitará hacer un ajuste de $1,460 millones en sus gastos e ingresos para estabilizar la deuda pública y hacer más sostenibles sus finanzas en los próximos años. Esta cifra equivale a un 5.7 % del PIB de 2021 (Producto Interno Bruto o la producción del país en bienes y servicios durante un año). "Una medida drástica con grandes implicaciones políticas y sociales".

El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, con los que el presidente Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.