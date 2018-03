"El Gobierno incumplió y dañó las negociaciones”

Lee también

Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) y exdirector de la firma calificadora de riesgos Fitch, asegura que es momento de hacer reformas que garanticen que el Gobierno no se siga quedando sin dinero para funcionar a la mitad de cada año.El analista habla con dureza de las más recientes decisiones del Gobierno en materia fiscal y económica, su posición durante las negociaciones con la oposición y la forma en la que ha manejado su política de financiamiento: la deuda pública ya rebasa un 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda de corto plazo, con vencimiento menor a un año, rebasa los $1,000 millones.Choussy asegura que en estos momentos, cuando se han visto obligados a reconocer que las finanzas públicas no dan para más, hay que aprovechar la coyuntura económica y política para aprobar medidas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los $600 millones en bonos colocados esta semana, dice, son un alivio breve.En concreto, se refiere al programa que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional: lograr un ajuste de $700 millones, equivalente a un 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), con medidas que combinen recorte del gasto y aumento de la recaudación.En el primer punto, el fondo plantea congelar contrataciones y salarios en el sector público y focalización de subsidios –algo que ya ha iniciado el gobierno de Salvador Sánchez Cerén–. Para aumentar los ingresos, proponen la creación de nuevos impuestos, como uno aplicado al patrimonio, y el aumento del IVA, que pasaría del 13 % actual, a 15 %. Todo lo anterior, dice Choussy, tendrá un costo político que el Gobierno deberá asumir.El hecho de que los bonos se hayan colocado arriba de 8.5 % puede afectar los precios de las emisiones anteriores y los portafolios de las AFP que es donde hay varios de estos títulos. Como los cupones pagados por las emisiones anteriores eran menores, el precio del bono salvadoreño puede bajar.De este dinero hay una parte que ya se debe, cerca de $200 millones de obligaciones pendientes del año pasado y recordemos que había un compromiso de que un porcentaje iba a servir para abonar a obligaciones como el FODES, subsidio de energía y pago de proveedores, y otra parte serviría para disminuir el saldo de LETES. Esto definitivamente da oxígeno, da un poco de liquidez y debería de sentirse que el Gobierno empiece a cumplir con sus obligaciones en una forma más expedita, por lo menos en los primeros meses del año. Apenas un mes después de haber aprobado el presupuesto para 2017 está confirmado que se necesitaba la aprobación de una mayoría calificada, porque hay una solicitud de $282 millones en bonos que el Ejecutivo ha presentado a la Asamblea, para cubrir faltantes. Es obvio que el presupuesto está desfinanciado y esa falta de financiamiento será más visible a partir del segundo semestre del año.Igual que el año pasado, a partir del segundo semestre de este año vamos a ver una caja en aprietos, nuevamente, si no se logra obtener una autorización para emitir más bonos. Desde un principio, el presupuesto que se presentó en septiembre lo requería.Con esta emisión de bonos uno puede observar que definitivamente la rebaja en las calificaciones tuvo un efecto marcado en la tasa de interés, probablemente superior a los 100 puntos base, un 1 % adicional. Pero lo más importante es que las rebajas en las calificaciones de riesgo de El Salvador no se deben a cambios en los fundamentos económicos del país sino al enllavamiento, al “gridlock” (atasco o paralización, en español) que hay en las negociaciones entre ARENA y el gobierno del FMLN.Esta emisión de bonos es un alivio coyuntural, el problema de darle sostenibilidad a las finanzas públicas continúa estando en la mesa, y requiere de medidas tanto en la reducción del gasto como en el incremento de los ingresos. Lo ideal hubiera sido que se tomaran como parte de los acuerdos de noviembre del año pasado, lamentablemente el Gobierno incumplió los acuerdos y a mi juicio dañó el proceso de negociación. Esto hará que, como ha sucedido con el recorte de los subsidios, sea el gobierno del FMLN el que asuma la totalidad de los costos políticos. La idea de tener acuerdos era repartir los costos, al incumplir los acuerdos les tocará asumir buena parte de los costos de las medidas que hay que tomar.Una Ley de Responsabilidad Fiscal no va a dar todas las soluciones que el país necesita, pero había dos aspectos fundamentales: Uno, eran los primeros acuerdos que se alcanzaban entre las diferentes fuerzas políticas, y eso era un elemento valioso para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. En segundo lugar, la Ley de Responsabilidad Fiscal venía acompañada de un acuerdo marco en el que ambas partes se comprometían a realizar un ajuste en las finanzas públicas equivalente al 3 % del PIB (Producto Interno Bruto) en los próximos tres años.Creo que la estrategia del Gobierno desde un principio pretendía engañar a la oposición planteando la posibilidad de un “default” (incapacidad de pagar deudas) para obtener la aprobación de un financiamiento por $1,200 millones. Esta estrategia no consideraba el daño que le iba a causar a la reputación crediticia del país.No. La finalidad última era que una vez obtenida la aprobación para los $1,200 millones, no cumplir ninguno de los acuerdos. La estrategia era conseguir el dinero y no cumplir nada. si se los hubieran aprobado hubiesen cubierto las necesidades de financiación hasta las elecciones de 2019.Ahora tendrán, por exigencia de los organismos internacionales y de la oposición, que dar muestras de que están dispuestos a aceptar que el presupuesto estaba desfinanciado y a realizar reducciones de gasto como el recorte de los subsidios, porque la situación fiscal ya no es sostenible.Probablemente vamos a ver intentos de nuevos impuestos, intentos de realizar la reforma del sistema de pensiones, un freno a las contrataciones de más empleados en el sector público.Va a ser muy difícil aprobarlo.Otra cosa que podríamos ver es un intento real de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué real? Porque en un inicio dio la impresión de que las posibilidades de un acuerdo con el FMI eran parte de la estrategia para obtener la aprobación de más endeudamiento. Ahora lo requieren para poder tener acceso a préstamos de apoyo presupuestario tanto del Banco Mundial como del BID, que son a tasas notoriamente más bajas que lo que está exigiendo el mercado como retorno en las emisiones de bonos.Definitivamente. El fondo suele requerir medidas más estructurales en materia de política fiscal y de política económica en general, que van más allá de lo que hemos estado viendo en los últimos años, que únicamente ha pretendido darle una solución a la caja del Estado, a las necesidades de liquidez.Las medidas propuestas por el FMI deberían ser aprobadas en la Asamblea Legislativa, y lo más pronto posible, porque implican costos políticos. Mientras más cerca estemos de los procesos electorales, los costos políticos van a ser más altos. Incluso hay que tomar en cuenta que el país está frente a dos periodos electorales, y que si no se toman las medidas ahora, vamos a ver que se podrá hasta el segundo semestre de 2019, cuando posiblemente sea muy tarde o se requerirá de medidas más dramáticas y más duras. Los tiempos políticos son importantes. Si no se hace hoy, en el segundo semestre se requerirá un ajuste más fuerte.Va a bajar un poco el crecimiento, pero este es el mejor momento para realizar el ajuste. Tenemos bajos precios del petróleo y eso hace que el impacto pueda mitigarse un poco. Tenemos la economía de Estados Unidos creciendo más fuertemente y eso favorece los envíos de remesas y mayores exportaciones. Los ajustes, cuando se hacen con viento a favor, son menos dañinos para la economía que cuando se hacen con viento en contra. Los peores ajustes son los que se hacen cuando las circunstancias son adversas y se tienen que hacer a la fuerza.Para lo único que el Gobierno necesita un acuerdo con ARENA es para la emisión de más endeudamiento, pero así como ellos han obtenido los votos de los partidos minoritarios para aprobar cosas que no debieron haber sido aprobadas, como el presupuesto, yo esperaría que obtengan esos mismos votos para hacer buena parte de las reformas que se requieren y que luego de realizadas las reformas ARENA se sume al proceso aportando sus votos para dar el endeudamiento que el país necesita, no que el gobierno del FMLN necesita.