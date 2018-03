El Gobierno no ha creado condiciones óptimas”

Lee también

Cuando el desempeño de la economía no da las señales esperadas, en general, los empresarios prefieren poner pausa en sus planes de inversión, hasta que se vayan las nubes de tormenta. El caso es diferente para Grupo Q, que a pesar de un raquítico crecimiento en el país, llevaron a cabo la inversión programada.Carlos Quirós, presidente del grupo en el país y vicepresidente comercial en la región, explica por qué se mantuvieron firmes en el plan.Está bien claro que el país está complicado con déficit fiscal, con aprobación de presupuesto. Lo aprobaron, pero está desfinanciado y no tienen los fondos necesarios para cubrir todas las necesidades. Varias las dejaron afuera.Vemos un crecimiento, pero todavía es el más bajo de Centroamérica y uno de los más bajos en América Latina.Hemos hablado antes que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país se refleja en nuestra industria.Más allá de que el país está complicado, tenemos unos tres años de que el mercado de automóviles tiene un mínimo crecimiento. No vemos que en 2017 eso vaya a cambiar de manera importante.Al meternos en una inversión de esta índole, como industria lo vemos en el largo plazo. Es más, la última vez, cuando se construyó esto, fue en 1996. Es decir, hace 20 años y ahora es una total remodelación. Son planes que se piensan a muy largo plazo.Es un negocio de muy largo plazo, porque las inversiones de capital son muy fuertes.Definitivamente lo hemos visto. Ha generado al menos un 25 % más de tráfico (en las salas de venta). Puede haber algo de curiosidad, pero hay otros que ven la exhibición de vehículos y si el cliente lo necesita, nosotros satisfacemos las necesidades que busca en el vehículo.Todavía hay mucho potencial para crecer aquí con esta industria. El transporte es lo que mueve a la economía.Esto se va a superar. Son ciclos de la vida y de la política. Pero consideramos que el Gobierno que tenemos hoy en día no ha creado las condiciones óptimas para propiciar el crecimiento. Hay una que otra inversión, empresas que vienen, pero ha existido en los últimos años un divorcio entre la empresa privada y el Gobierno. Es todo lo que se oye, de falta de confianza. Entonces, ¿cómo manejar eso para decidir invertir?