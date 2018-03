El MAG prevé mejor cosecha para este año

Lee también

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) prevé que la cosecha de granos básicos 2016-2017 tendrá una producción de 26.7 millones de quintales. Anunciaron que esperan que las condiciones de clima, sobre todo en la época lluviosa, favorezca el cultivo nacional de granos.“Para 2017 esperamos una época lluviosa promedio a las que ha tenido el país históricamente. Este año no habrá fenómeno de La Niña ni del Niño”, aseguró el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra.Los datos del MAG indican que para la temporada 2016-2017 esperan una producción de 2.9 millones de quintales de frijol, 20.1 millones de quintales de maíz, 3 millones de quintales de sorgo y 700,000 quintales de arroz.A pesar de las previsiones positivas del MAG, productores de frijol, café y caña de azúcar han anunciado que tendrán dificultades para la cosecha de este año.En los dos últimos meses del año pasado varias gremiales productoras de frijol informaron que el MAG les debe unos $7 millones por la semilla mejorada que utilizó para entregar los paquetes agrícolas.“Todos estamos desesperados, por ejemplo, yo ya no voy a producir frijol para la próxima cosecha porque no me tienen cuenta”, expresó, en aquel momento sobre la situación, el presidente de la Asociación de Regantes de Zapotitán (AREZA), Eliseo García.Productores de café y caña de azúcar están a la expectativa por el aumento al salario mínimo. Ambos sectores coinciden en que el aumento complica su rentabilidad y su producción.El ministro de Agricultura, Orestes Ortez, aseguró que el aumento al salario mínimo no pondrá en riesgo la producción de granos del país.