El Precio del frijol alcanza un dólar por libra

El incremento de precios en los productos de la canasta básica no dan tregua al bolsillo de los salvadoreños. El frijol es uno de los que más ha subido en las últimas semanas hasta llegar a $1 por libra, lo que está ocasionando que la población reduzca su consumo.

Eso aseguran vendedores de la calle Gerardo Barrios, en San Salvador, quienes han tenido bajas en las ventas del producto. Esta calle es un punto de referencia nacional en cuanto a los precios de los granos básicos.

Según el informe diario de precios de productos agropecuarios del Ministerio de Agricultura (MAG), el precio de la libra de frijol de seda nacional era de $0.73 en junio de 2021 y, hasta el 25 de abril de 2022, su costo era de $0.85.

Empero, el sondeo diario no ha sido actualizado desde esa fecha. Ante esta situación, LA PRENSA GRÁFICA realizó un sondeo para verificar los precios en plaza e identificó que el precio del frijol de seda nacional se encuentra a $1.00 la libra, es decir un 37 % más caro que en junio de 2021.

En el caso del frijol tinto o corriente nacional, el incremento es del 17.6 % por libra, al pasar de $0.68, precio en junio de 2021, a $0.80 en junio 2022.

"A todos nos ha afectado, el frijol está caro comerlo hoy, todo está caro; la libra de sal que valía $0.15, a $0.40 se la dan ahora en la tienda. Yo he escuchado de unas medidas, pero no le bajan, más caro viene todo, 10 pesos ni se miran donde pasan. Hoy ya no se hallan cositas baratas en el mercado", manifestó la consumidora Carolina Corea.

Al por mayor, el costo del grano ha subido más en la calle Gerardo Barrios. El quintal de frijol seda nacional costaba $53.3 en junio de 2021 y ha pasado a $100 en junio de este año, presentando un incremento del 87.6 % o $47 más por quintal. El frijol tinto o corriente nacional ha subido un 68.1 %, al pasar de $47.6 a $80.

poca efectividad

Desde marzo, la Defensoría del Consumidor afirma que ha intensificado las inspecciones en el sector de alimentos, en especial, en el de granos básicos para que sean cumplidas las 11 medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la inflación mundial, pero las alzas siguen.

Según un estudio realizado por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, hasta mayo el 90.7 % de 1,448 encuestados, opinó que en los últimos tres meses los productos de la canasta básica habían aumentado de precio y el frijol aparecía en primer lugar.

"Todo está más caro, imagínese, yo gano solo $12 al día, pago mi pieza, debo pagar recibos de luz y agua, gasto en pasaje $1.50 al día y debo comprar mi comida. A veces me quedo sin almorzar y como hasta llegar a la casa porque si no, no me alcanza", expuso Rosa Paulino.

Las medidas gubernamentales tienen más de dos meses de haber sido implementadas, pero no son efectivas ha señalado en más de una ocasión la Cámara Salvadoreña de Productores Agropecuarios (CAMPO) porque, pese a todas las inspecciones en las principales tiendas mayoristas y en el sector transportista que comercializa granos básicos, los incrementos siguen y en este caso "por pura especulación" ya que el ciclo agrícola 2021-2022 cubrió toda la demanda nacional, afirma la gremial.

En la cosecha pasada, CAMPO estima que la producción fue de 28.6 millones de quintales de cereales, de estos 3 millones de quintales fueron de frijol, 700,000 quintales más de lo que estima que consumen los salvadoreños en el año.