El Riesgo País sube 1.5 % por el impacto de la caída de bitcóin

¿Qué tiene que ver el precio del bitcóin con los bonos salvadoreños y el EMBI? según la teoría, nada. Pero el mercado se mueve por proyecciones a futuro y percepción de riesgo, y por lo visto, para los inversionistas la caída del precio del criptoactivo impacta. Y eso ha generado que el Indicador de Bonos Emergentes (EMBI) que mide el Riesgo País suba más de 1.5 puntos en una sola jornada.

El EMBI cerró el viernes pasado en 23.09 y el lunes llegó a 24.62 %, un 1.53 más. Mientras que los precios de los bonos cayeron ayer hasta 9.41 % (las notas 2052).

El precio del bitcóin bajó desde el fin de semana, y aunque llegó por breves momentos a los $20,000 vuelve a estar en el margen de los $21,500.

"Al final el EMBI y los precios de los bonos, lo que están reflejando es la opinión de inversionistas privados con respecto a que tanta certidumbre ven en las finanzas públicas salvadoreñas. Aunque sea una apuesta financiera no tan grande ($100 millones), lo que evidencia hay una arbitrariedad, forma no técnica de manejar las finanzas públicas. Entonces cada vez que baja el bitcóin se acuerdan de El Salvador... y se acuerdan que fue una apuesta incorrecta a la luz de las finanzas públicas", explica la economista Tatiana Marroquín.

"No es tanto porque el bitcóin bajó 20 % y eso va impactar de manera contudente las finanzas públicas, sino que bajó un 20 % y me esta recordando que estas personas invirtieron en algo tan volátil como esto, no da la certidumbre adecuada y considero que el gobierno más riesgoso en términos financieros", agrega.

A manera de comparación; en una de las últimas caídas que tuvo el criptoactivo a finales de mayo, el indicador de Riesgo País rompió récord y llegó a los 26.42 %.

"Internacionalmente, nuestro presidente ha trabajado tanto para ligar a El Salvador con el bitcóin, que al caer el bitcóin, piensan que las finanzas públicas han caído", dijo en esa ocasión el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo.

El tema del criptoactivo genera más preguntas que respuestas en el país, porque a pesar que con el hecho de tener "las monedas de bitcóins" El Salvador no gana ni pierde si no las hace efectivo, es decir sino las cambia; si se refleja su valor de manera contable como inversión.

Esta semana el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, señaló que el país no ha tenido pérdidas porque no ha vendido los bitcóins que posee. Pero, cuando construyeron el Hospital Chivo Pets, aseguraron que se había hecho con las ganancias del bitcóin (porque estaba a un mayor precio). "Lo he dicho reiteradamente, una supuesta pérdida de $40 millones no se ha dado porque no hemos vendido las monedas", dijo Zelaya.

Un año y contando

A un año de haber aprobado la ley que legalizó el bitcóin los beneficios que ha dejado al país según los economistas son pocos y tienen que ver más como "imagen".

Para Marroqúín no hubo estudio técnico previo, pero según el discurso gubernamental iba a ayudar a la inclusión financiera y eso no ha sucedido.

"Dijeron que se iban a poder hacer transacciones más fácilmente, tampoco se ha dado; pero había un elemento la atracción de turismo, que se hable de El Salvador en forma distinta y en ese aspecto sí El Salvador ha tenido un boom internacional, que se está hablando de él por cosas relacionadas al bitcóin, pero en eso habrá que valorar que pasaría si al bitcóin le va mal", explica, tal como ocurre actualmente.