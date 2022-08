El S&P 500 ya ha entrado en junio en un mercado bajista

En estos momentos, el índice ofrece unas pérdidas del 6,45% en el último mes, del 10,10% en los últimos tres meses y del 21,33% en lo que llevamos de año. En los últimos doce meses, la caída se reduce al 11,88%.

Esta situación es especialmente relevante para quienes hagan trading con CFD sobre índices, pues ahora la clave es saber hasta dónde va a llegar el S&P 500. Tanto si la estrategia de trading con CFD es bajista y se gana dinero con caídas adicionales, como si es alcista y se pretende ganar con el rebote, ese dato es clave.

De momento, el índice se marcha hacia los 3.400 puntos. No es seguro que sea su suelo, pero sí la próxima referencia a seguir.

Otra referencia que puede ayudar a valorar dónde está ese suelo es el índice Vix o índice del miedo. Los expertos indican que no puede haber un suelo en el S&P 500 si no hay un repunte en el Vix. Eso implica, dicho de otra manera, que no puede haber un suelo en el S&P 500 si no se produce una huida de inversores llamada ‘panic selling’.

Y eso supone una lectura del VIX de 45 o más, lo que no se produce en la actualidad (33 puntos). De momento, el índice está sobrevendido, con una Banda de Bollinger por debajo de 30 y un RSI (fuerza relativa) en torno a 30.

Todo depende de lo que pase el jueves con la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Si la subida de tipos es agresiva, al mercado le entrarán miedos a una recesión, pero si la subida de tipos no es agresiva, al mercado le entrarán miedos a la inflación.

Ese es el problema de la Fed y el dilema de quienes hacen trading con CFD. Los bancos centrales tienen que actuar con rapidez para para la inflación sin perjudicar el objetivo de que las economías tengan un aterrizaje suave.

Lo malo es que la Fed no ha tenido una tasa de acierto elevada en el pasado. En los ciclos de subidas de tipos desde 1954, solo acertaron con un aterrizaje suave en tres ocasiones (1965, 1984 y 1994). En el resto de procesos de subidas de tipos todo terminó en recesión.

Es cierto que las recesiones que se vivieron en los otros nueve casos fueron muy heterogéneas. En 1970 se terminó con una caída del PIB del 1% durante cuatro trimestres. Y en 2008 se produjo una contracción del -4% durante un año y medio.

Eso sí, cuidado con el trading en CFD porque los expertos avisan que estas recesiones suelen producirse cuando terminan las subidas de tipos y no cuando, como es el caso ahora, se inician en Estados Unidos. En Europa empezarán en julio.

Además, suelen pasar once meses desde que terminan las subidas de tipos hasta que se produce esa contracción del PIB.

En el corto plazo, el viernes pasado el mercado estimaba en un 5% una subida de tipos de 75 puntos básicos antes de que se publicaran los datos de inflación. El lunes ya se estimaba un 50% y el martes se iba hasta el 95%.

Entre medias, un artículo de The Wall Street Journal afirma que se está estudiando un aumento como consecuencia de esa inflación del 8,6%, máximos de 40 años (1981). Cuidado con el trading en CFD: una subida del 0,75% hará pensar en recesión y una subida del 0,50%, en inflación. El mercado está entre la espada y la pared.