El Salvador acumula nuevo triunfo legal ante empresa minera

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) ordenó a la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, pagar pagar intereses al Estado de El Salvador sobre los $8 millones en costes procesales que esta le debe al país.La notificación fue recibida este 28 de marzo por el despacho internacional, Foley Hoag LLP, contratado por la Fiscalía General de la República (FGR) para representar al Estado salvadoreño ante el CIADI, según informó la misma FGR.El 14 de octubre de 2016, El Salvador ganó un arbitral a la empresa Pacific Rim, quien había demandado al Estado salvadoreño por $248 millones, argumentando que se le habían vulnerado sus derechos comerciales al prohibirle la exploración y explotación minera en territorio nacional.Luis Parada, abogado de El Salvador ante el tribunal internacional, explicó que la empresa había sido condenada a pagar $8 millones, en octubre del año pasado, en concepto de costos procesales incurridos por el Estado salvadoreño desde que había iniciado el proceso. Sin embargo, la empresa minera aún no ha pagado, so excusa que el CIADI no se había pronunciado por los intereses.“Ahora, Oceana Gold no tiene ninguna excusa para no pagarle al Estado de El Salvador, pues la decisión fue tomada unánimemente por el CIADI. Todo esto ha sido gracias a la insistencia y esfuerzo de la Fiscalía salvadoreña, quien de sus propios recursos puso el dinero para interponer esta nueva demanda, pues soy testigo que se le ha solicitado el dinero al Ministerio de Hacienda y no se obtuvo respuesta, a pesar que el dinero va al Estado, no a la Fiscalía”, explicó Parada, citado en un comunicado publicado por la Fiscalía.Con esta resolución, Oceana Gold tiene la obligación de pagar de inmediato lo dictado por el CIADI, de lo contrario, la deuda podría subir en un rango del 2 al 5 por ciento mensual sobre lo adeudado.