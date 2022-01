El Salvador con pocas opciones de financiamiento

Para este año, el Gobierno de El Salvador necesita encontrar $498 millones de financiamiento para hacer frente al déficit presupuestario, según la información oficial. Pero, además, deberá tener listo y asegurado en el último trimestre del año, $800 millones para pagar el vencimiento de eurobonos en enero de 2023. Este último punto es el que más preocupa a los analistas que consideran que el país tiene cada vez menos espacio para obtener dinero "fresco", porque los espacios se han venido cerrando.

Aunque recientemente el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló que tienen la facultad de "hacer una emisión nacional en el mercado interno, una emisión internacional, contratar con organismos multilaterales o contratar un crédito directo con algún banco institucional o cualquier banco fuerte o banco de inversión", para los analistas consultados, la respuesta no es tan fácil.

El mercado

Zelaya dijo en una entrevista televisiva que en estos momentos la situación en el mercado internacional se ha complicado para todos los países y que "habría que ser muy bobo para salir al mercado internacional". Pero lo cierto, es que no se ha complicado para todos, pero sí para El Salvador que ostenta el riesgo país más alto de Centroamérica y el tercero más alto de América Latina.

Es decir, que salir al "mercado" con una emisión de deuda implicaría pagar tasas de interés arriba del 15 %, cuando, por ejemplo, Honduras pagaría un 5 %.

Pero buscar bancos de inversión tampoco es una opción sencilla.

Samuel Quirós, que tiene más de 40 años de experiencia en banca de inversión y que es presidente de The Network Co., explica que la banca de inversión no presta dinero como un banco tradicional.

"Los bancos de inversión son intermediarios, los bancos de inversión lo que hacen es unen al que tiene superávit de caja y con el que tiene déficit ...Un banco inversión para su propia cuenta no va a tomar ninguna decisión de inversión a menos de que sea al mercado y el mercado está carísimo para El Salvador", apunta Quirós.

Los bonos del país fueron, a nivel mundial, los que peor rendimiento tuvieron el año pasado, y los inversionistas perdieron en algunos casos hasta un 40 % de su inversión inicial.

"Siempre va a haber gente dispuesta a tomar riesgos de El Salvador, no me cabe la menor duda, la pregunta es: ¿cuál es la tasa, cuál es el rendimiento que exige?... hoy en día en el mercado está muy por encima del 15 % o 16%", detalla Quirós.

Por su parte, Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, explica que los bancos de inversión no son una opción factible.

"En este mundo de las finanzas caben 10,000 combinaciones, el problema de todas es que ninguna es barata con el riesgo país que tiene El Salvador. Él (Zelaya) dice que también hay bancos internacionales que estarían dispuestos a prestar, pero ¿a cuánto? Actualmente los mercados internacionales de bonos están prestando a 17 % JP Morgan te va a prestar al 20 %", explica.

Hasta el viernes la tasa de riesgo del país ya había superado el 15%, la más alta de su historia.

Las multilaterales

Otra de las opciones que mencionó Zelaya, son los organismos multilaterales, pero estos no prestarán para refuerzo presupuestario si el país no logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El primer paso que tiene que dar el gobierno es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, sin un acuerdo con el FMI yo dudo mucho que hayan inversionistas dispuestos a entrar en El Salvador, porque el Fondo Monetario lo que hace es establecer una disciplina fiscal monitoreada; de hecho el dinero que le están pidiendo al Fondo no es desembolsado, si no contra cumplimiento de ciertos objetivos", recalca Quirós.

Al contar con un acuerdo con el FMI se abren también las puertas para financiamiento de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Porque actualmente el único que está prestando dinero (no para apoyo presupuestario sino para proyectos específicos) es el BCIE.

Además, el país ha firmado un acuerdo para entrar al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), pero para ninguno de los consultados, el CAF prestaría la cantidad de fondos que el país necesita.

Y aunque el gobierno asegure que se sigue negociando un acuerdo con el FMI, las probabilidades que se concrete son realmente muy bajas.

"El FMI le va a pedir disciplina fiscal al gobierno y al gobierno actual no le gusta que le pongan camisa de fuerza, ni política, ni económica, ni socialmente... entonces por eso es que yo lo veo muy remoto, ojalá que se dé no quiero ser ave mal agüero", recalca Quirós.

Para Acevedo los temas de gobernanza y transparencia son los que más han complicado el acuerdo, que para él si están en compás de espera.

"El Gobierno ha tratado de confundir de que como estaba de conversaciones y es negociaciones sobre el informe del artículo IV significa que mantienes negociaciones con el Fondo para lo del acuerdo por los $1,300 millones, si son dos cosas que obviamente están conectadas, pero son diferentes. Creo que Gerry Rice (vocero del FMI) lo dijo claramente que este momento no se estaba negociando un acuerdo con el país", explica.

Entonces , cabe la pena preguntarse ¿qué opción reales es existen?

Bonos bitcóin

El noviembre pasado, el presidente Nayib Bukele anunció que haría una emisión de un bono por $1,000 millones (emitidos en bitcóin) en enero 2022 para crear la Ciudad Bitcóin y comprar más "tokens". Zelaya aseguró que esta emisión se haría en febrero o marzo próximo, pero a pesar que es más deuda, esta primera emisión no sería para poder pagar al deuda ya existente. Aunque abriría el espacio para ser una futura fuente de financiamiento alternativa para el Gobierno.

Acevedo explica que la deuda emitida por El Salvador (eurobonos y notas) siempre ha tenido una sobre demanda y que a él no le extrañaría que esta primera colocación fuera exitosa.

"Aunque desde el punto de vista de un inversionista que hace su análisis, no es buen negocio... puede funcionar como una suerte de solidaridad de la secta de los 'bitcoiners', pero no resulta buen negocio. No tiene sentido que compres el bono de un país con el nivel de endeudamiento de El Salvador y que por 5 años te va a tener congelado eso, porque se espera que el valor del bitcóin suba, para eso mejor mantenerlo en la billetera digital", señala.

Para Quirós, el bitcóin no es una moneda sino "fichas especulativas", pero si está seguro que el futuro es el "blockchain" aun no , porque es un facilitador de intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. "¿Quién va a invertir en bitcóin en El Salvador? bueno gente a la que posiblemente no le importa tomar riesgo, porque ya tiene el riesgo del bitcóin... que es más volátil que la deuda de El Salvador", dice.

"Es como que si fueras a Las Vegas ganas una, pierdes dos. Hay gente que está sentada en una cantidad de plata de bitcóin, por ejemplo, los chinos... están sentados en millones de millones de dólares de bitcóin. ¿Cómo reciclarlos? a mí no me sorprendería ahora con esta relación con China de que existan inversionistas que no les preocupe si un 6% o un 5% (de rendimiento). Ellos lo que les preocupa es cómo se deshacen de esos bitcóin y lo convierten a dólares y una manera de hacerlo, por ejemplo, es comprando su emisión", señaló el experto.