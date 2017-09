El Salvador continúa retrocediendo en competitividad

El Salvador bajó cuatro posiciones en el Índice Global de Competitividad 2017-2018, que elabora el Foro Económico Mundial. Según la clasificación publicada ayer, el país pasó de la posición 105 a la 109 entre un total de 137 naciones evaluadas. Suiza, que ocupa el primer lugar, es el país más competitivo a nivel mundial, seguido de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial, uno de los aspectos que más afecta al país para hacer negocios es la ineficiencia y burocracia gubernamental. Al país también le afecta la inseguridad y la corrupción. Esta semana, se aprobó en El Salvador una nueva ley para agilizar trámites. Ayer, las gremiales empresariales del país se han mostrado conformes con la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa, efectuada el pasado lunes en la Asamblea Legislativa. La normativa se aprobó con 45 votos de los diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC.

La Comisión para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), que aglutina a siete gremiales del sector productivo de El Salvador, emitió un comunicado donde se mostraron satisfechos. “Esto tiene como objetivo simplificar los trámites y procedimientos administrativos, promover la eficiencia y optimizar los recursos públicos para que se dé una pronta y efectiva atención a las gestiones presentadas por los usuarios”, señaló el documento.

Sin embargo, la preocupación de los empresarios y de los partidos de derecha es que dicha ley sea vetada por el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén. La expectativa surge ya que los diputados del FMLN —el partido del Gobierno en curso— no dieron sus votos la aprobar esta ley. En mayo pasado, Sánchez Cerén vetó la Ley de Simplificación Aduanera, la cual fue el primer intento de los empresarios y los partidos de derecha para disminuir los tiempos al momento de exportar e importar mercancía.

La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, recordó que el argumento del veto fue que no se habían hecho las consultas necesarias a todos los sectores que están involucrados con la simplificación de trámites. “En aquel momento es cierto que eso pasó, pero se retomó en el tema en la comisión ad hoc, donde participó el Ministerio de Economía (MINEC), Aduanas (dependencia del Ministerio de Hacienda) e incluso el Ministerio de Agricultura (MAG) dio su opinión, también participó el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). El FMLN no votó, pero el Gobierno ha participado en las reuniones que fueron semanales después del veto presidencial. Trabajamos durante casi cuatro meses”, explicó Cuéllar.

“El MINEC y Aduanas participaron en el estudio de cada artículo de esta ley. Ya si esto no pasa, se puede pensar que es un tema político. Y los temas políticos no deberían valer aquí, porque el país lo que necesita es la facilitación de comercio. Está bien que el presidente observe la ley, pero esperamos que no la vete”, agregó la directora ejecutiva de la gremial.

En el mismo sentido, el diputado de GANA, Francis Zablah, impulsor de la ley, también es de la opinión que el presidente no debería vetar la ley. “Pedimos que si el presidente tiene alguna observación, que la haga; pero que no me la vaya a vetar otra vez”, añadió el diputado.

“CIFACIL reitera el apoyo a la Ley de Simplificación Administrativa y solicita al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que la sancione para facilitar los negocios y generar más empleo en el país”, agregó CIFACIL en su comunicado.

Dentro de la ley se contempla la creación del Instituto de Facilitación de Trámites (INDEFACIL), como una institución adscrita a la Presidencia de la República, que establezca la mejora regulatoria de trámites y la consolidación de políticas públicas para los usuarios, que controle constantemente el cumplimiento de los trámites administrativos.