El Salvador es líder en el control del tabaco

El Salvador, a través del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), fue sede de los talleres impulsados por la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (FCTC, por sus siglas en inglés). El proyecto FCTC 2030 está conformado por 15 países de todas las regiones del mundo: Cabo Verde, Camboya, Chad, Colombia, Egipto, Georgia, Jordania, Madagascar, Myanmar, Nepal, Samoa, Sierra Leona, Sri Lanka, Zambia y El Salvador.

“El FCTC 2030, con el financiamiento del Reino Unido y el gobierno de Australia, es un proyecto que la secretaría coordina en colaboración con la OMS y con el PNUD, en el marco de la Agenda 2030”.

Vera Luiza da Costa, jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (FCTC 2030).

De acuerdo con la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, El Salvador es un país líder en el control del tabaco y los talleres impartidos permitieron compartir la experiencia de cada país participante. "El FCTC 2030 es un proyecto que la secretaría coordina en colaboración con la OMS y con el PNUD, en el marco de la Agenda 2030.

Y nosotros estamos acá esta semana siendo recibidos generosamente por el gobierno de El Salvador para hacer el planeamiento del proceso. Es una discusión de los puntos de donde se ha avanzado, los puntos donde necesitamos avances y planeamiento para el año de trabajo que va a seguir hasta 2021", explicó la doctora Vera Luiza da Costa, jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Unidad. Cada región del mundo está representada en el FCTC 2030.

Para la doctora Da Costa, el mayor beneficio de fortalecer este proyecto es la mejora en la salud pública de los salvadoreños, el medioambiente y la economía. Y es que los resultados que se obtuvieron en el Estudio Caso de Inversión para el Control del Tabaco en El Salvador en 2018 no fueron alentadores. Los datos revelan que el consumo de tabaco en ese año le costó al país más de $263 millones en pérdidas económicas, es decir, el 1 % del PIB. De esto, $115.6 millones fueron gastos en salud y $148 millones fueron las pérdidas de productividad en la economía salvadoreña.

“El proyecto representa una oportunidad muy grande de recibir asistencia técnica. Nosotros no tenemos todas las capacidades, sino que las hemos ido adquiriendo en el transcurso del tiempo”.

Verónica Villalta, directora ejecutiva de Fosalud.

El proyecto "representa una oportunidad muy grande de recibir asistencia técnica. Nosotros no tenemos todas las capacidades, sino que las hemos ido adquiriendo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la cooperación nos ha ayudado a formar los equipos nacionales. Hoy hay equipos nacionales que tienen una formación, que les permite desarrollar sus actividades. Ya no son solo médicos, porque antes todo el problema del tabaco se reducía al sector salud, ahora no", recalcó Verónica Villalta, directora ejecutiva de Fosalud.

15

Países conforman el convenio marco de la OMS para el control del tabaco.

Colombia y El Salvador representan a Latinoamérica.

Ambas concluyeron que los desafíos para reducir el consumo del tabaco en El Salvador y la región son muchos, pero consideran que se está siguiendo el debido proceso para enfrentarlos gracias a estos talleres que les permiten compartir experiencias. "Las proyecciones son que cada vez se implementen más y de una mejor manera el Convenio Marco", finalizó Da Costa.