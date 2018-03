El Salvador necesita un puerto para cruceros: MITUR

El titular de Turismo (MITUR), José Napoleón Duarte, dijo, durante una entrevista en TCS, que en el país "se necesita, y me lo han pedido, un puerto especializado para que lleguen los cruceros grandes". Este puerto tendría que tener más de 350 metros lineales de estacionamiento, así como la capacidad para que unos 100 autobuses puedan estar parqueados para transportar a los cruceristas.

Agregó que una terminal que podría servir es el Puerto de La Unión, que representó una gran inversión para el país pero no tiene mayor uso. "Eso no me toca a mi", aclaró Duarte, ya que la terminal es administrada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y su presidente, Nelson Vanegas. "Habrá que hablar con el Presidente (Sánchez Cerén) y el vicepresidente (Ortiz)", afirmó.

En 2017 ocho navíos atracaron en el país con 4,000 cruceritas y por primera vez, un barco, el MS Serenísima, pasó dos noches en el país tocando La Unión y Acajutla.

En abril próximo se espera la visita del Silver Sea que estará tres noches y, en octubre, el MS Regatta. Cada crucerista gasta en promedio $150 al día en el país.

Durante su entrevista, el ministro Duarte aclaró que no hay ningún conro autorizado de $1.50 por persona para ingresar a La Puerta del Diablo, en Panchimalco y que hay un proyecto vigente dee ordenamiento de la zona pero eso no repercutirá en ningún costo para los visitantes.

"No deben pagar absolutamente ni un centavo para ingresar a la Puerta del Diablo", aseveró.