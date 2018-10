El Salvador no ha logrado revertir la desigualdad: BM

La desigualdad sigue siendo una constante en Latinoamérica, y El Salvador no escapa de esta situación. A la fecha, un 40 % de las familias salvadoreñas no obtiene los ingresos mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades básicas, según expuso ayer Rafael de Hoyos, del Banco Mundial (BM), durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE).

El economista echa mano del índice de Gini, con el cual se mide la desigualdad, para asegurar que los avances son casi nulos. "No ha pasado nada en términos de desigualdad, seguimos casi tan desiguales en América Latina hoy como hace casi 100 años", resaltó el ponente durante su presentación ante decenas de empresarios.

El Salvador tiene un índice de Gini de 43. La escala va del 1 al 100, en la que 1 es la máxima desigualdad y 100 es la óptima distribución de la riqueza.

De Hoyos señala las deficiencias en el aprendizaje entre las causas: hay 498,593 estudiantes inscritos en el sistema educativo nacional que no aprenden lo mínimo: no comprenden textos y no saben utilizar operaciones matemáticas básicas para abordar problemas cotidianos. "Cuando quieran insertarse en el mercado laboral, imagínense su productividad", alertó. Se trata de hijos del 45 % de familias que viven por debajo de la línea de la pobreza.

El analista consideró que el sistema educativo de El Salvador "reproduce las desigualdades de origen". Otro desafío para el país es que más de la mitad de los jóvenes abandonan el bachillerato. Según estimó De Hoyos, son 50,227 jóvenes los que año con año abandonan los estudios a nivel medio, y lo hacen sin las competencias mínimas para ingresar al mercado laboral de forma efectiva.

"Si combinamos la falta de oportunidades laborales con un contexto de violencia, los estamos empujando hacia el crimen organizado", subrayó. Según dijo, lo mejor es comenzar a abordar esta problemática con políticas para la primera infancia, con el fin de atender a la niñez en sus primeros 1,000 días de vida.

Finalmente, resaltó que 716,656 jóvenes han abandonado el sistema educativo en El Salvador en la última década. En este sentido, ENADE retomó en su propuesta de 2018 el apoyo a las familias por medio de visitas domiciliares, el cuidado infantil temprano y la educación inicial de calidad. Se trata de entrelazar condiciones para potenciar trayectos de vida óptimos para nuestros niños.