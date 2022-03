El Salvador no incentiva a inversionistas

Empresarios españoles ven dos Centroaméricas al momento de decidir dónde invertir en este 2022, por un lado están muy bien valoradas Panamá y Costa Rica y, por el otro, ven pocas oportunidades en El Salvador, Honduras y Nicaragua; según un informe de inversión española en Iberoamérica desarrollado por IE University que fue presentado ayer en Madrid, España.

Eso refleja el XIV informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica; donde se destaca que Panamá y Costa Rica serán las economías que tendrán un mejor desempeño económico en este 2022; mientras que entre las economías con menor desempeño están: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina y Cuba (en orden descendente).

En el caso salvadoreño se destaca que "las políticas del presidente" no son las más adecuadas para atraer a los inversionistas", refirió el profesor de Economía de IE Univerity y director del informe, Juan Carlos Martínez Lázaro.

"Esas dos Centroaméricas parecen cada vez más patentes con dos economías como son Panamá y Costa Rica que no solo apuestan por la inversión extranjera, sino que además desarrollan políticas muy orientadas al crecimiento", destacó Martínez Lázaro.

Auge. En esta edición del informe se confirma la tendencia de las pymes españolas a invertir de forma creciente en Iberoamérica.

A diferencia de esas naciones centroamericanas, dijo el académico, "esta Centroamérica sumida en determinados problemas políticos, sociales, violencia, inmigración, que no es capaz de capitalizar esas inversiones; no se crea tanto ese marco en el cual las empresas españolas puedan encontrar un entorno favorable para la inversión".

Sobre el país, destacó las acciones del presidente Nayib Bukele que desincentivan a los inversionistas: "Con políticos como los que tenemos en Nicaragua o situaciones en El Salvador donde estamos viendo que las políticas del presidente no son las más adecuadas para generar un clima de confianza a la hora de invertir".

Tanto agencias calificadoras como analistas de fondos de inversión han cuestionado las políticas de Bukele en torno a la destitución de los entonces magistrados de la Sala Constitucional y del fiscal general, así como obligar al retiro a jueces mayores de 60 años. A Bukele se le señala que ahora controla la Corte Suprema de Justicia y, además, con la mayoría de diputados pertenecientes a su partido, ha logrado la aprobación casi "exprés" y sin debate, de leyes como la del Bitcóin, y la eliminación de tributos a la compra de semillas e insumos agrícolas, entre otras.

"Tampoco podemos olvidar y poner en contexto que son mercados muy pequeños donde las oportunidades de negocios serán menores como en países como Colombia, Brasil o México que el mercado abre mayores oportunidades y, también, complicaciones", acota Martínez Lázaro.

México, el favorito

México es el país donde más van a incrementar sus inversiones la empresas españolas pese a los roces entre el presidente Manuel Andrés López Obrador con España, asegura Martínez Lázaro.

La tensión entre AMLO y España inició casi desde el inicio de su mandato, cuando envió una carta al rey Felipe, en donde le instaba a reconocer los atropellos que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. A inicios de febrero de este año tensó un poco más relaciones diplomáticas al señalar que "a mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares" ante un proyecto de reforma en el sector energético.

"México es el país donde más empresas españolas van a incrementar sus inversiones, primero porque es el país donde hay más empresas instaladas, pero también por la posibilidades que México sigue ofreciendo, a pesar de las intenciones del presidente de pausar las relaciones con España", refirió el profesor de economía del IE Univerity.

Referencia. El estudio destaca que Ciudad de México sigue siendo la metrópoli más atractiva para las empresas españolas.

En el informe participaron 106 CEO españoles en América Latina y el estudio destaca que Ciudad de México sigue siendo la metrópoli más atractiva para que las empresa españolas localicen su base de operaciones en la región, por ser donde más empresas operan y por tener buenas conexiones aéreas. Cabe destacar que el estudio fue suspendido el año anterior por los efectos del covid-19 que hizo caer la economía mundial y se hace la aclaración que el mismo se realizó antes de que estallara el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que significará otro escenario económico y geopolítico.

"El 77% de las empresas españolas presentes en Iberoamérica piensan aumentar sus inversiones en la región durante este 2022. Entre las pymes, los porcentajes son muy similares, las que aumentarán sus inversiones en 2022 alcanzan el 79%, frente al 18% que las mantendrán" destacó el profesor Martínez Lázaro.

José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de LLYC manifestó que "los datos que arroja el informe invitan al optimismo porque, con respecto a la edición anterior, aumenta más de 10 puntos el porcentaje de empresas que piensan aumentar sus inversiones en la región. Con todo, el gran reto pendiente es que América Latina se suba al tren de la digitalización y la inteligencia artificial. Reúne las condiciones idóneas. La tecnología será un catalizador de nuevas oportunidades para la zona".

En la edición 2022, se confirma la tendencia de las pymes españolas de invertir de forma creciente en Iberoamérica. El 43% de las empresas españolas con presencia en Iberoamérica esperan que su facturación en la región supere a la de España en un plazo de tres años.