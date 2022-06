El Salvador podría pagar deuda con fondos del FMI

El Salvador, al igual que el resto de países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), recibió el año pasado unos $400 millones en derechos especiales de giro (DEG).

El monto total que repartió el FMI a sus socios tenía un valor aproximado de $650 mil millones, y a cada miembro le correspondía según su aporte al Fondo.

Estos fondos tienen un valor variable, según una canasta de monedas y se ven reflejados en la reservas internacionales del Banco Central de Reserva (BCR) del país.

Según un estudio del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas inglés), hasta el 31 de marzo, 98 países los habían utilizado por lo menos de alguna manera como: cambiarlos a divisas, aliviar deuda con el FMI, incluirlos en sus presupuestos o con fines fiscales.

En Centroamérica según el CEPR, solo Honduras los ha ocupado; aunque en América Latina un 62 % lo ha hecho.

En diversas ocasiones, desde que se ha hablado de los problemas financieros que tiene El Salvador para hacerle frente a los pagos de deuda interna y sobre todo de eurobonos en enero próximo, que son $800 millones, los DEG's salen a relucir como una opción.

¿Es realmente una alternativa? Para el economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, sí.

"La mayor parte de esos DEG's no estaban hace dos años, no los tenía puede hacer de caso que no los tiene y pagar deuda", señala, aunque estos fondos no son parte de Hacienda, sino de reservas del BCR, y el BCR no puede prestarle actualmente al Gobierno Central, para ello debería de reformarse la ley, explica.

"Los DEG que no se intercambian por divisas aún ayudan a estabilizar las economías en su condición de reservas internacionales. Estos reducen el riesgo de crisis económicas, incluidas crisis de balanza de pagos, de deuda y fiscales", reza el estudio del CEPR.

A mayo las reservas en DEG's que tenía el país sumaban $585.11 millones

"Si la situación se complica un montón y el gobierno prioriza pagar deuda, sí se puede utilizar", dijo el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) Ricardo Castaneda.

Aunque ambos economistas explican que esta podría ser una alternativa, siempre y cuando no se afecte de sobremanera la posición de las reservas internacionales del país, que se han visto fuertemente reducidas.

Estas estaban, en enero de 2020 en $3,948 millones, pero llegaron a bajar a $2,770 millones en enero de 2021. En agosto del año pasado, después de incorporar los DEG del FMI, estas volvieron a superar los $3,200 millones y en mayo pasado eran de $3,649 millones.

"Las reservas son como la última herramienta frente a una catástrofe", detalla Castaneda.

En el caso de El Salvador las Reservas Internacionales están compuestas principalmente, por las reservas de liquidez de los bancos, lo que queda de tenencia de oro y los DEG.