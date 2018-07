El Salvador será el país del Triángulo Norte más afectado por políticas migratorias de Estados Unidos

Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Salvador será el país, de los tres que conforman el Triángulo Norte (TN), más afectado económicamente por el endurecimiento de las políticas migratorias y laborales tomadas por Estados Unidos (EUA).

El TN lo completan Guatemala y Honduras, pero El Salvador será el que tendrá más problemas porque es el que tiene más migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con el BID, un cuarto de la población salvadoreña vive en dicho país norteamericano.

Este estudio indica que el flujo migratorio del TN es significativo y alcanza un “stock” de 3 millones de ciudadanos de esos países que viven, en su mayoría de manera irregular, en Estados Unidos.

“El stock de migrantes representa el 23 % de la población de El Salvador, el 8 % de la población de Honduras y el 6 % de la población de Guatemala. Cada año, más de 300,000 ciudadanos de estos países comienzan su viaje hacia el norte con diversos grados de éxito: alrededor de 255,000 son detenidos por autoridades migratorias estadounidenses y mexicanas. Y el resto logra cruzar la frontera. La dependencia de las economías del TN a los flujos de remesas es sustantiva. Las remesas representan más del 10 % del PIB (Producto Interno Bruto) de estos países”, se lee en el documento.

“Según mis cálculos, que son todos sujetos a discusión, hay 50,000 personas en el TN que cada año emigran de sus países y lo dejarán de hacer. Esa gente es la que va a buscar trabajo y tienen entre 20 y 30 años de edad”, comentó el economista líder del BID y autor del estudio antes mencionado, Emmanuel Abuelafia.

Los resultados de la investigación también indican que las remesas que reciben los países del TN disminuirían en torno al 7 % debido al endurecimiento de las políticas laborales y migratorias en Estados Unidos. Sostiene que se observará una disminución adicional del 6 % debido a la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para ciertos migrantes de El Salvador y Honduras. Actualmente son unos 250,000 ciudadanos de El Salvador y Honduras que están protegidos por TPS, al menos hasta septiembre de 2019.

“El cálculo del 7 % es indicativo, no es que sea certero. Este no es un porcentaje que no se verá de una sola vez, vendrá poco a poco en el mediano plazo. En cuanto al tema del TPS se verá cercano a septiembre de 2019 cuando se acabe la protección”, agregó Abuelafia.

Además del impacto en las remesas, esta investigación estima que alrededor del 7 % del total de migrantes en Estados Unidos podría decidir regresar a sus países de origen. Esto significaría que lleven consigo algunos ahorros, que representan alrededor del 3 % del PIB de los países del TN.

“Esto generará una demanda adicional de empleos en países donde el crecimiento ha sido difícil de alcanzar, como El Salvador, o el crecimiento económico no fue capaz de generar empleo de alta calidad que garantice ciertos niveles de vida. El efecto disuasión del endurecimiento de las políticas migratorias reduce los incentivos a migrar, lo que implicaría que los países necesitarían crecer entre un 0.3 % y un 1 % adicional para absorber el incremento de mano de obra”, agrega el estudio.

Abuelafia sugiere que El Salvador comience a trabajar en programas de reinserción para los retornados que han tenido unos 10 o 15 años de estar viviendo en Estados Unidos.

“Estas no son personas que han sido detenidas por las patrullas de la migra. Es gente que ya desarrolló una cultura de trabajo en ese país, que tiene un buen manejo del idioma inglés, y tiene un poco de ahorros. El Gobierno debe aprovechar la oportunidad de reinsertar a esa gente de manera productiva. La falta de oportunidades de empleo, salud y educación son las que determinan las decisiones de emigrar”, añadió el economista.

Asimismo, dijo que varios de los resultados de este estudio son de los últimos dos años, pero que basó toda la información en los datos de 2016 porque es del año del que está toda la información disponible sobre cuánto ganan los migrantes, dónde viven y cuánto tiempo tienen de estar en Estados Unidos.

“En este momento estamos trabajando para generar más información del tema de migración, porque es algo que nos compete a todo el banco. Estamos haciendo encuestas a migrantes que viven en Estados Unidos de manera irregular. Estamos trabajando en el TN y migrantes que residen en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y Washington”, detalló Abuelafia.