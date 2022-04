El Salvador sigue la ruta de Cuba en las criptomonedas

Mucho antes de que en El Salvador se hablara de las monedas digitales, en Cuba ya se desarrollaban pequeños ecosistemas del mundo cripto. De acuerdo con registros y archivos digitales, la primera transacción con una moneda digital en la isla se realizó en 2015, y para 2018, cuando apenas había acceso a internet, ya había dos grupos promoviendo el uso de las criptomonedas entre los cubanos.

Así, el presidente Nayib Bukele no fue el primero en promover el uso del bitcóin en su país.

En enero de 2021, cinco meses antes de que el mandatario salvadoreño anunciara en la Bitcoin Conference de ese año que El Salvador legalizaría el bitcóin como moneda de curso legal, Cuba lanzó Qva Pay, una aplicación, muy parecida a la Chivo Wallet, que tenía entre sus objetivos principales fomentar su uso para el envío de remesas.

Dicho lanzamiento se dio en respuesta a una medida del expresidente estadounidense, Donald Trump, que, en octubre de 2020, en conjunto con el Departamento del Tesoro, decidió bloquear el envío de remesas a la isla por medio de Western Union.

“Lo que ven los cubanos es solo un balance en la aplicación que solo puede ser usado en tiendas autorizadas por el gobierno, con precios más caros, Eso es robarle dinero a la gente”.



Martha Bueno, candidata a miembro del consejo de Miami Dade County

El año pasado Cuba recibió $1,084 millones en remesas. La cifra señala que esta es la menor cantidad de ingresos que envía la diáspora cubana, pero sigue representando la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla. El Salvador, en cambio, recibió ese mismo año más de $7,517 millones, provenientes principalmente de Estados Unidos, lo que representó más del 20 % del PIB del país.

Y al igual que sucedió en El Salvador, con la implementación de la Chivo Wallet, el lanzamiento y la entrada en operaciones de Qva Pay causó revuelo, críticas y estuvo opacada por la desinformación y la falta de transparencia.

La disidencia cubana afincada en Miami, asegura que Erich García Cruz, el desarrollador de Qva Pay, es "un testaferro" del gobierno cubano y que el objetivo principal, tras la implementación del uso y la legalización de las criptomonedas y la billetera digital, es controlar lo único que el gobierno no había podido controlar hasta entonces: las remesas que llegaban desde Estados Unidos.

Para la Bitcoin Conference 2022, García, al igual que el presidente Bukele, figuraba en la agenda como uno de los principales exponentes; sin embargo, la diáspora cubana que es muy significativa en Miami advirtió a los organizadores del evento que si García se aparecía por Miami Beach tendrían protestas frente al centro de convenciones e intentos de boicotear el evento.

Un par de días antes de la inauguración, Bitcoin Magazine, equipo organizador, anunció que García no asistiría por razones migratorias.

El dinero de los ciudadanos en riesgo

El 7 de abril pasado, el día en el que la Bitcoin Conference tenía programados todos los paneles, exposiciones y la intervención que Bukele canceló en Miami, también se desarrolló Monerotopia 2022, una conferencia alterna de bitcoiners y usuarios de las criptomonedas que promueven las "redes monedero" que prohíben que un solo grupo controle o mantenga en secreto las llaves de cualquier billetera virtual.

Martha Bueno fue una de las principales exponentes en esta conferencia. Esta empresaria, política, usuaria y promotora del uso de las criptomonedas de origen cubano, es, además, candidata a miembro del consejo de Miami Dade County. Entre sus propuestas, tiene una enfocada en el desarrollo del uso de las criptomonedas y la creación de otra aplicación de moneda digital descentralizada para enviar remesas a Cuba.

Respuesta. El lanzamiento de Qva Pay fue en respuesta a la decisión de Trump de bloquear el envío de remesas a Cuba por Western Union.

Bueno señala que la Chivo Wallet y la Qva Pay son muy parecidas, empezando porque son herramientas de los gobiernos salvadoreño y cubano para centralizar y controlar el uso de las remesas; y porque, además fueron impuestas "a la fuerza" en ambos países.

"No me gusta la idea de empujar el bitcoin. Eso es lo que están haciendo en El Salvador y Cuba, yo soy muy liberal y me parece que a la fuerza las cosas no funcionan. La tecnología es maravillosa, pero no se puede imponer a la fuerza y no se puede obligar a la gente a que arriesgue su dinero", dijo Bueno a LA PRENSA GRÁFICA en los pasillos donde se desarrollaba la Bitcoin Conference.

La política cubana explicó que el gobierno, además, de aprobar la ley de legalización de las criptomonedas en la isla, aprobó una normativa para castigar penalmente a los cubanos que no usen las billeteras o las aplicaciones aprobadas por el gobierno. Y estos, junto a la realidad de lo que piensan los cubanos o los salvadoreños sobre las regulaciones de las monedas digitales, son temas -según Bueno- que los bitcoiners no manejan y no entienden.

"En esta conferencia están muy a favor del bitcóin, de Bukele y todo el que use bitcóin. Cuando Bukele compró el bitcóin estaba en 60 y ahora ha perdido mucho de ese dinero que era de los salvadoreños. Además, nadie sabe quién guarda las llaves de ese dinero y qué va a pasar cuando ya no sea Bukele, cuando venga el siguiente y en esta conferencia nadie ha hablado de estos temas", dijo.

Y continuó: "Aquí simplemente es `Viva Bukele, viva lo que hace', pero sobre lo que les preocupa a los salvadoreños no se está hablando. Ese uso de fuerza en una comunidad no puede ser, el bitcóin tenía que haber sido dejar que la gente escoja, los que quieran ahorrar en bitcóin que ellos decidan, no a la fuerza y por eso preocupa lo que pueda suceder en El Salvador".

“Estas (cosas), como las que pasan en El Salvador son de las que muchas personas aquí en la comunidad bitcóin simplemente no están hablando porque no les importa”.



Martha Bueno, candidata a miembro del consejo de Miami Dade County

Bueno afirma que entre la diáspora cubana están seguros de que García, el desarrollador de la Qva Pay, es "un testaferro del gobierno cubano" que maneja una más de las aplicaciones lanzadas para centralizar y controlar las remesas, porque una vez estas entran a la isla, el dinero digital solo puede ser usado en establecimientos y lugares autorizados por el gobierno o canjeados por una moneda también creada por el gobierno.

"No existe la criptomoneda como tal, lo que ven los cubanos es solo es un balance en la aplicación que solo puede ser usado en tiendas autorizadas por el gobierno, con precios más caros, entonces eso es robarle dinero a la gente y estas, como las cosas que pasan en El Salvador son de las cosas que muchas personas aquí en la comunidad bitcóin, que tratan de llegar a las posiciones de poder, simplemente no están hablando porque no les importa", dijo.

Para Bueno, el mayor problema es que entre la comunidad bitcóin, los bitcoiners y los usuarios de las criptomonedas hay muchas personas que no conocen la realidad de los países, la falta de acceso a la tecnología y la pobreza en la que viven muchas personas.

"Hay gente aquí en la conferencia que no entiende, que no hablan de lo que pasa en El Salvador. Esta conferencia se llama bitcoin, pero no es sobre bitcóin, está hecha por una compañía que se llama Bitcoin Magazine, ellos están vendiendo su marca, su revista y están promoviendo que la gente que usa bitcóin pero no hablan de que hay que educar a la gente e informar a la gente", agregó.