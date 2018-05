El Salvador sigue siendo el país centroamericano menos atractivo para inversión extanjera directa, según FUNDE

Carlos Pérez, Roberto Rubio y Rommel Rodríguez presentaron hoy las conclusiones de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) al cuarto año de la actual administración de Gobierno.

El sector externo (exportaciones, inversión extranjera y remesas) ha permitido que haya un leve crecimiento en la economía salvadoreña, dijo FUNDE. Sin embargo, El Salvador sigue siendo el país centroamericano menos atractivo para la inversión extranjera directa.

Además, la Fundación señala que la actividad económica está creciendo menos, probablemente por el efecto de dos elecciones consecutivas. El crecimiento de la economía será de entre un 2 y un 2.2 % en 2018, prevé la entidad.

En el caso del empleo formal, este sólo ha crecido un 1 % anual durante la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén y en el último año se ha reducido un 0.12 %. De febrero de 2017 a febrero de 2018 se han perdido 971 empleos, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) retomados por la FUNDE.

Por otra parte, FUNDE planteó que la banca sigue sólida y no cree necesaria la creación de un nuevo fondo de liquidez. Las reservas actuales son del 20 % de los depósitos totales, lo que protege al sector en caso de un retiro masivo de estos.

La institución dice que es un buen año para las finanzas públicas porque ha aumentado la recaudación y se ha superado por $32 millones lo proyectado en el presupuesto. Siendo así, el Gobierno no debería tener problemas este año para cubrir sus obligaciones.

Resultados de informe sobre la coyuntura económica y fiscal 4to. año de la administración 2014-2019 — FUNDE (@Fundeorg) 30 de mayo de 2018

Sin embargo, hubo gastos que no se presupuestaron, como las elecciones presidenciales del 2019. Como no hay fondos asignados para este y otros gastos, pese a que se dijo que el presupuesto 2018 no dejaría gastos fuera, se tendrá que recurrir a deuda para pagar estas obligaciones.

Mientras, la reforma de pensiones ha dado “oxígeno” al gasto corriente, pero el pago de intereses ha aumentado por las mayores tasas y el monto de la deuda pública. La deuda actual supera el 75 % del PIB, dice la FUNDE.

También se prevé que crezca el gasto en subsidios, por las decisiones del Gobierno tras las elecciones del 4 de marzo de aumentar subsidios como el del gas. Además está aumentando el precio del petróleo, que encarecerá los subsidios al gas y a la energía.

El subsidio para el gas costaría $73.9 millones. Aumentar la cantidad de beneficiados, ajustar el subsidio y el aumento del precio del petróleo, llevará el costo total de este subsidio a $118.4 millones.

El déficit fiscal, que el al pasado había bajado a un 2.5 % del PIB, pasará a un 3.2 % del PIB al cierre de 2018.

Una buena noticia es que la inversión pública ha aumentado. La FUNDE espera que la inversión no se reduzca para tratar de frenar el déficit, como ha pasado en años anteriores

El Ministerio de Hacienda ha pedido que se le aprueben anticipadamente $3,258 millones para pagar los vencimientos de deuda de aquí hasta 2024. Sería el mayor monto de deuda aprobado en una sola votación en la historia del país.

Resultados de informe sobre la coyuntura económica y fiscal



4to. año de la administración 2014-2019 — FUNDE (@Fundeorg) 30 de mayo de 2018

Si la Asamblea Legislativa aprueba y la Presidencia ratifica este refinanciamiento de deuda, la ganancia sería certidumbre, dice la FUNDE. Ya no habría conflictos partidarios para aprobar financiamiento para cada vencimiento de deuda por separado.

En intereses no habría ahorro. La nueva emisión de deuda para pagar las obligaciones del país de aquí a 2024 pagaría una tasa de alrededor del 7.25 % a 10 años, pero la operación traería certidumbre al país ante los mercados internacionales.