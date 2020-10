El Salvador, uno de los 3 países centroamericanos con economías “noqueadas” en 2020: Forbes

La prestigiosa revista Forbes publicó esta semana un análisis sobre las proyecciones económicas de los países que integran el llamado CARD (Centroamérica y República Dominicana) y particularmente para El Salvador, Nicaragua y Panamá.

“La pandemia vino a dar el golpe que pone contra la lona a la región”, enuncia el artículo al asegurar que, si el panorama de la economía centroamericana no pintaba bien, incluso antes de las pandemia, la situación se ve aún más intrincada, principalmente para El Salvador, Nicaragua y Panamá.

“La caída que se prevé en 2020 es del 5.7%, siendo El Salvador, Nicaragua y Panamá los tres países que más contracción se estima tendrán en su PIB, con -8.6%, -8.3% y -6.5%, respectivamente”, analiza la revista.

La drástica caída de sus remesas y de los precios de algunos de los commodities (aquellas mercancías que son un bien básico utilizado en el comercio que es intercambiable con otros bienes del mismo tipo) que más exportan son dos de los efectos colaterales de la pandemia de covid-19 que más han impactado en el deterioro de las finanzas de estos tres países.

Puntualmente, los precios internacionales de varios de los commodities, que contribuyen grandemente a la economía de esas naciones, han reflejado un drástico descenso. Por ejemplo, dice la revista, el café, -9.2%; azúcar, -11.4%; productos agrícolas, -6%.

“Es claro que los demás países de Centroamérica no están en mejores condiciones para enfrentar el cierre de año, pero estos tres países en particular estarán en 2021 bajo el asedio de una crisis mayor que podría derivar en otro tipo de problemáticas, como las sociales. Lo peor, es que no se observa una salida fácil y los gobiernos no se ven con fuerzas para seguir esquivando los ‘golpes’ de la crisis”, dice Forbes.

La publicación especializada también analiza las deudas públicas. Hace un año, detalla, la deuda del sector público salvadoreño representó 73.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Tal y como están ocurriendo las cosas, al cierre de 2020 esta deuda habrá aumentado alrededor de 5 puntos porcentuales.

Mientras, las deudas públicas de Nicaragua y Panamá eran de 57.2 y 46.4 puntos porcentuales del PIB hace un año y la proyección para ambos países es la misma que para El Salvador.

Respecto a las exportaciones, Panamá y El Salvador experimentaron las mayores reducciones entre enero y mayo pasados.

Forbes cita el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) referente a las Perspectivas 2020, en el que se detalla que “en El Salvador, las exportaciones no tradicionales se contrajeron 22.4% en los primeros cinco meses de 2020; incluyen las exportaciones de maquila, que cayeron 42.4%”.

El otro factor que influye en el frágil equilibrio de la economía centroamericana son las remesas. El primer semestre del año disminuyeron 2.2 en toda la región, pero en El Salvador, un país donde las remesas representan 21% en el PIB, la reducción fue de 8%. En Panamá, la caída de este rubro fue de 4.1%.; 13% en el de Nicaragua y 1% en el de Panamá, que es el país que depende menos de estas divisas.