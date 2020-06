"El ajuste económico sería traumático y bastante costoso"

Carlos Acevedo es economista, fue presidente del Banco Central de Reserva (BCR) durante la administración de Mauricio Funes. Ha trabajado con organismos como el BID y Banco Mundial. Como investigador, ha profundizado en el tema de la dolarización en El Salvador, y ha advertido que el acelerado deterioro de las finanzas públicas puede llevar a una reversión de esta, con las subsecuentes consecuencias sociales, económicas y fiscales.

En el actual contexto, en el que la crisis por la pandemia del covid-19 podría llevar el nivel de deuda del país a niveles cercanos al 100 % del Producto Interno Bruto (PIB), Acevedo asegura que la desdolarización se vuelve inexorable, y advierte que esta no resolvería los problemas ni de bajo crecimiento ni de insostenibilidad de las finanzas públicas, sino que más bien sumiría a El Salvador en una crisis que duraría, como mínimo, dos años.

La dolarización en El Salvador arrancó un 1 de enero de 2001, y si bien Acevedo ha sido bastante crítico sobre los efectos que esta tuvo en aspectos como la competitividad del sector exportador del país, y el hecho de que no logró los beneficios ofrecidos por sus impulsores, continúa señalando que dar marcha atrás implicaría un ajuste violento para la economía y, por tanto, para las empresas, para las familias, y para el mismo Estado.

¿Qué efectos económicos tendría revertir la dolarización en El Salvador?

Presumiblemente habría un shock muy fuerte en las expectativas, que tendería a manifestarse en presiones devaluatorias, cualquiera fuese la opción monetaria que se elija, porque se podría plantear como un regreso a los colones de antes, o la emisión de un "nuevo" colón, una moneda con otro nombre. Además de la devaluación del colón o de la nueva moneda, se generarían presiones inflacionarias —alza de precios, efectos sobre la capacidad adquisitiva—, presiones al alza en las tasas de interés, y se podría esperar un aumento de los niveles de mora de las carteras de préstamos de los bancos, debido a la dificultad que los agentes económicos tendrían para pagar sus créditos, y esto incluye tanto a las empresas como a los individuos. Todo esto se retroalimentaría por el caos económico que se generaría y los impactos en el sector real de la economía: una caída de la inversión, el aumento del desempleo, y la pérdida de ingresos tanto para empresas como para personas. Desde luego, los desequilibrios fiscales en ese escenario también empeorarían.

¿Cómo empeorarían estos desequilibrios?

El monto de la deuda pública aumentaría mucho en términos de la moneda doméstica devaluada, y el servicio de la deuda sería mucho más oneroso, porque toda la deuda actual está denominada en dólares, pero habría que pagarla con ingresos en colones devaluados, o Atlacatls, o lo que sea. El acceso a los mercados internacionales de capitales, a los que se ha accedido para buscar recursos con la emisión de bonos, se cerraría o se encarecería significativamente. Además, en condiciones de recesión económica, los ingresos del Gobierno disminuirían, agudizando la difícil situación fiscal que ya se tiene actualmente en el país.

¿Cómo afectaría esto a la población, a las familias?

En general, al deteriorarse la actividad económica, habría pérdida de empleos y caída de ingresos, por tanto, un empeoramiento de las condiciones de vida para la gente. El acceso al crédito sería más difícil, con el consiguiente efecto negativo sobre la actividad económica, se complicaría obtener capital para poder trabajar, por ejemplo. Para las personas y empresas que ya tienen préstamos, pero no reciben ingresos en dólares, la situación sería más crítica, porque tendrían que honrar sus compromisos crediticios con ingresos en colones devaluados, con tasas de interés más altas. Así, el dinero, en general, se volvería más caro y difícil de conseguir.

¿Qué otras opciones se pueden valorar, en las condiciones actuales, en lugar de una reversión de la dolarización?

Si los ingresos fiscales caen y el Estado se encuentra insolvente para honrar sus compromisos de pago, como salarios de empleados públicos, servicio de la deuda, pensiones, etc., a menos que hubiera una iniciativa de salvataje de Estados Unidos o de los organismos multilaterales, lo cual veo difícil que ocurra, la desdolarización es inexorable. No habría otra opción. El único consuelo, por decirlo así, es que esta situación no sería permanente. La economía buscaría un nuevo equilibrio, eventualmente la actividad se normalizaría y el país se adaptaría a tener su propia moneda, pero estimo que el período de ajuste para llegar a esa nueva normalidad sería muy traumático y enormemente costoso en términos económicos, sociales y políticos, y no creo que se lograra antes de unos 2 o 3 años. Además la duración de este periodo de ajuste dependerá también de cómo evolucionen las circunstancias domésticas y globales, sobre todo en Estados Unidos.

