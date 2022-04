¿El alza de precios impactará las celebraciones de Semana Santa?

La presión inflacionaria que se experimenta a nivel mundial ha impactado una de las conmemoraciones cristianas más importantes, la Semana Santa. Los precios de la sal han subido hasta un 100 %, lo que ha disminuido la compra del producto para la elaboración de alfombras en San Salvador, de acuerdo con comerciantes consultados por LA PRENSA GRÁFICA.

Ricardo Crespín, vendedor de la calle Gerardo Barrios en San Salvador, afirma que el quintal de sal bronca, utilizada para la elaboración de alfombras ha pasado de $3 a $8, un 143.2 % más, en comparación con el año pasado.

“Antes yo daba la arroba de sal bronca para alfombra a $3 y ahorita no se puede dar a menos de $8. Yo hoy no quise pedir porque está muy cara y ahí va a quedar porque ni han preguntado, porque la gente no va a querer estar botando $7 u $8 o hasta $300 en la calle”, indicó el comerciante.

“A $8 está el quintal de sal a granel y el año pasado a $4 0 $5. Ahorita solo pasan preguntando, la fe de uno es la de vender. Dicen que ha subido por esa guerra que hay pero antes ya había subido”, manifestó otro vendedor de la zona.