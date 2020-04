El cierre de restaurantes golpea a los pescadores en el puerto de La Libertad

El cierre de los restaurantes y la pérdida de clientes provenientes de San Salvador ha dejado sin mercado a los pescadores que operan en el puerto de La Libertad. Estos se mantienen trabajando, pero al mínimo. Tras el cerco sanitario que el Gobierno impuso el 17 de abril, la situación ha empeorado. Solicitan impulsar una campaña de consumo de pescado, por sus valores nutricionales, y para aumentar sus ventas.

La Asociación Cooperativa de Pescadores del Puerto de La Libertad (ACOPELI de R.L.), por ejemplo, ha perdido sus clientes que son los restaurantes de la zona. Su otro gran mercado son los compradores de San Salvador, que por las restricciones de movilidad, no pueden llegar.

"Ahorita solamente logramos subsistir con la venta de hielo, marisco casi no estamos vendiendo, a menos que sea por pedido que avisen los clientes que van a llegar", explicó Cruz María Alvarado, tesorera de la cooperativa.

"Producción es poca la que están sacando los muchachos y no estamos comercializando. No están solicitando producto porque los restaurantes están cerrados en toda el área de la costa", agregó.

Norberto Romero Palacios, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción Pesquera y Servicios Múltiples San Diego (ACOPPSEMDI de R.L), agregó que solo un 25 % de los pescadores están saliendo al mar y si logran venderlo, es a precio muy bajo, puesto que es a comerciantes que también lo venden a precio bajo e incluso han llegado a regalarlo ante la falta de clientes.

Medidas anticipadas

Romero agregó que medidas como el cordón sanitario que el presidente Nayib Bukele anunció por Twitter, deberían de informarse con más tiempo de anticipación, puesto que ese día muchas personas que venden su producto en el mercado lo dejaron abandonado y se perdió.

"Yo no le llamo cerco, eso fue un toque de queda, no le cambiemos el sentido a la palabra, fue un toque de queda, porque las pobres personas que no tenían comida, ni a la tienda pudieron llegar. Lo bueno sería que para la próxima vez avisaran con tiempo", afirmó Romero.

Alvarado agregó que después de ese cierre dejaron de llegar compradores de Tamanique, un municipio cercano al puerto de La Libertad, con lo que se perdieron más oportunidades de venta.

La afluencia de personas se debía a que el puerto concentra muchos servicios que no hay en las zonas aledañas, como instituciones financieras.

"Había mucha afluencia de personas en la ciudad, pero es una situación en la cual, decimos nosotros, un mal necesario, porque la gente necesita venir a traer los víveres que estaba repartiendo la Alcaldía Municipal... También, la gente que vive fuera de la ciudad, estamos hablando de Tamanique, Chiltiupán, Zonte, Cangrejera, donde no hay ni bancos ni cajas de crédito, vinieron por los $300 que se estaban dando. Hay razón por la que el puerto se llena de personas", explicó Romero.

Una alternativa que ve es que se promueva el consumo de pescado, incluso de variedades como el atún, que según Romero, no son valorados en nuestro país, cuando tienen gran aporte nutricional.

"El atún es uno de los peces, digamos carne negra, que por eso no le gusta mucho a la gente, pero es de los que más necesita el ser humano para tener fortaleza, ahora que va a iniciar el invierno y necesitamos estar vitaminados", dijo.

Alvarado coincidió en que la promoción del consumo del pescado es "una excelente propuesta".

"La mayoría de visitantes venía a comprar su producto fresco aquí a La Libertad, ellos venían a las lanchas y al mercado de mariscos, pero como se ha restringido bastante del área de San Salvador hacia acá, allí es donde hemos tenido la gran baja en ventas", agregó.

Romero agregó que el puerto de La Libertad, por ser una zona turística, tiene precios un poco más caros que otras zonas pesqueras, del país.

El puerto de La Libertad es la zona que más turistas recibe en El Salvador, de acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo (MITUR) y es parte central de la estrategia de turismo del actual Gobierno. Sin embargo, el turismo es una de las áreas más afectadas por el covid-19 con una lenta recuperación, de acuerdo con organismos internacionales.