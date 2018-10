El futuro de la televisión y el presente desafiante

Los cambios de hábitos de los usuarios están influyendo en la propia realidad de la televisión. Los consumidores están cambiando su forma de consumir contenidos audiovisuales y su forma de entender la publicidad.

Esto está provocando que también los anunciantes demanden nuevos formatos, para que la televisión se parezca más a internet. Por ejemplo la publicidad programática, que se basa en un sistema de compra de impresiones de publicidad de manera automatizada, que permite acceder de forma simultánea y en tiempo real a inventarios globales con cientos de miles de opciones publicitarias por segundo que se ajustan a lo que esté buscando cada anunciante.

Con los más recientes fenómenos climáticos, el canal de pronósticos climáticos ¨The Weather Channel¨, mostraba una manera espectacular de explicar la información meteorológica.

Utilizando la Realidad Aumentada, (término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real, que combina elementos físicos tangibles con elementos virtuales) el espectador podía ver los efectos del huracán Florence al llegar a tierras americanas como si la meteoróloga estuviera en un barrio concreto mientras se veían las afectaciones del temporal.

The Weather Channel ha estado utilizando la realidad aumentada desde 2015, debutando en junio, cuando el meteorólogo Jim Cantore lo utilizó para guiar a los espectadores a través de lo que sucedería si un tornado golpeara los propios estudios del canal. Luego hicieron una demostración que muestra el poder de los rayos y así sucesivamente.

Lo interesante de esta tecnología es que la cosa no se queda en la información meteorológica sino que podrían estar dando las señales de hacia donde va la industria del entretenimiento audiovisual. Si mezclamos juego, deporte, información, gafas de realidad aumentada o virtual, escenarios no existentes y personajes creados por ordenador pero interactivos con el espectador, la cosa empieza a tomar un tono de ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción. Tiene muy poco de ficción y mucho de ciencia, una ciencia que ya estaba en marcha pero requería tecnología capaz de mostrarlo.

En general, la industria del entretenimiento incluyendo la televisión, juegos, cine, música, vienen de una evolución reciente que pareció modificarlo todo. Es muy probable que la revolución de los contenidos, del entretenimiento audiovisual apenas esté comenzando.

Pero ¿Qué viene si pareciera que ya vino todo lo que nunca antes imaginamos tener? La innovación no es cuestión dinero, sino de personas. Implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo novedoso. ¿Qué tal si nos proponemos conectar lo aparentemente desconectado y marcamos la diferencia? ¡El verdadero progreso consiste en renovarse!