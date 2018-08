El gobierno de El Salvador propondrá nueva ley para agilizar trámites

La próxima semana el Gobierno de El Salvador (GOES) llevará a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de mejora regulatoria que ha sido elaborado por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) junto al sector privado. Además, el Ejecutivo propondrá cambios a la Ley del Fomento, Protección y Desarrollo para la micro y la pequeña empresa (mype).

Jaime Campos, director ejecutivo del OMR, explicó que desde el Ministerio de Economía (MINEC) se coordinó la preparación del documento que será presentado, con participación de otras instancias como la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL). "Hace un par de meses atrás sostuve una reunión con el presidente de la Asamblea y me ratificó la disposición de ese Órgano del Estado", dijo Campos.

La propuesta de ley institucionaliza al OMR como parte permanente del Estado, un compromiso que el país asumió para contar con el FOMILENIO II. El ente podrá coordinar y dictar lineamientos vinculantes para las instituciones para la reducción de trámites, para lo que primero se creará un registro de todos los trámites y cuánto cuestan, no solo de los 14 ministerios, sino que también autónomas y alcaldías.

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, anunció la propuesta de ley ayer durante la presentación del registro en línea para la mype, que se puede hacer a través de una plataforma en línea.

"Haremos lo que esté en nuestras manos para estimular la economía, facilitar el inicio de negocios mediante herramientas tecnológicas, disminuir los costos para el empresariado, promover gestiones más transparentes, aumentar el tamaño del sector formal", dijo la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez.



La plataforma permite acceder a los servicios que provee la Comisión Nacional para la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE). La presidenta de esta autónoma, Ileana Rogel, explicó que la ley de la mype es la que mandata el registro para este sector. Contar con un registro es además necesario para poder acceder a licitaciones del Estado.

En esa línea, Ortiz anunció que propondrán a la Asamblea ampliar la cuota de compras que el Gobierno debe hacer a mypes del actual 12 % a un 25 %.

Otra reforma que buscarán es establecer que las empresas privadas que compren bienes o servicios de una mype tengan que realizar el pago antes de los 30 días.

La actual ley de la mype ya establece en su artículo 32 que las instituciones del Estado deben pagar en 30 días y no 90 días cuando el proveedor es una mype. El artículo 33 de la misma ley dice que en caso que esto no se cumpla, la institución deberá pagar intereses por el retraso. Algunas mypes que han vendido en el pasado al Gobierno dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que no conocían de la existencia de la ley y que tampoco recibieron el pago antes de los 30 días.