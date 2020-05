El impacto del desempleo de eua en el istmo centroamericano

Uno de los impactos directos en el envío de remesas es la alta tasa de desempleo en Estados Unidos. EUA es el principal proveedor del dinero que reciben los centroamericanos, una nación en donde las solicitudes de subsidio por desempleo sumaron casi 30 millones la semana pasada.

"La gran pregunta es ¿Esto hasta donde va a parar? Si este indicador nos está diciendo que la pérdida del empleo en Estados Unidos no tiene parangón, y todavía más grave no sabemos exactamente cuántos trabajadores migratorios recibirán este beneficio (subsidio), y tenemos la sospecha de que una cantidad importante de nuestros trabajadores migratorios están fuera de estos beneficios, de los paquetes de alivio fiscal y económico, convenidos entre la Casa Blanca y las dos cámaras. Estamos frente a un presente, no un futuro, bastante incierto", destacó el analista Napoleón Campos.

Solo la semana pasada más de 3.8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron las prestaciones del subsidio por desempleo.

Un estudio del Instituto de Política Económica indicó que por cada diez personas que han completado exitosamente su solicitud de subsidio en el último mes, otras tres a cuatro intentaron hacerlo pero no pudieron superar las complicaciones del trámite. "Estas conclusiones implican que la cifra oficial de pedidos del subsidio probablemente subestima enormemente la extensión de las reducciones en el empleo y la necesidad de ayuda económica durante la crisis de coronavirus", señala el informe.

Los sectores donde más se emplean a los migrantes son algunos de los más afectados como la construcción, restaurantes y hoteles, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).