El gobierno ha dado un giro total y solo se necesita la voluntad del sector privado para invertir y que esto se traduzca en más empleos para los salvadoreños. Así lo planteó ayer el presidente de la república, Nayib Bukele, en la décimo novena edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade), un espacio donde estuvo respaldado de empresarios importantes como Alejandro Dueñas y Roberto Kriete.

"El gobierno tiene voluntad y ya lo demostró, y ha enviado todas las señales que ustedes querían que se enviaran. Y como dijo el presidente de la ANEP (Luis Cardenal) si comparan con todos los demás países se van a dar cuenta que no solo tenemos las mejores condiciones, sino que los demás países no las tienen. Así que, si quieren invertir ¿por qué no en nuestro país? en el país que queremos, en el país que amamos, en el único país que podemos decir que es nuestro, y además es el mejor y más como lo vamos hacer", expresó Bukele en su discurso.

El mandatario dijo que el país cuenta con el respaldo del socio estratégico como es Estados Unidos, el apoyo de cooperantes como la Unión Europea y la confianza del pueblo, pero se necesita la voluntad "del sector privado". "Necesitamos que ustedes decidan invertir en nuestro país y más si esa inversión genera empleo directos e indirectos para los salvadoreños", les pidió.

"El mejor programa social es un empleo", fue la frase con la que cerró su discurso y con la cual cree que todos estarán de acuerdo sin importar si son de izquierda o de derecha.

Posterior, el mandatario ofreció una conferencia de prensa y aseguró que se comprometen a poner en marcha las propuestas que le fueron entregadas tanto a él, así como al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas.

"Hemos firmado un convenio, un compromiso con la ANEP en donde vamos a trabajar de la mano para echar a andar esas cosas que son buenas para nuestro país y muchas de esas cosas están incluidas en el documento de este Enade", dijo. "Hay un compromiso serio de implementar cambios positivos que traigan más inversión, más desarrollo , más oportunidades y más empleo para los salvadoreños", agregó.

El presidente de ANEP, Luis Cardenal, señaló que hace un año El Salvador era el "patito feo" de Centroamérica, pero esa imagen ha cambiado si se compara con la situación que atraviesan el resto de países de la región. Indicó que en El Salvador se celebraron elecciones, se respetó el resultado y hubo cambio de discurso del gobierno respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Cardenal dijo que todo puede cambiar por el bien de país, pero tenemos que aceptar que estamos en una sociedad dividida, polarizada, enferma y enfrentada, pero hizo un llamado a tratar las diferencias con civismo y comprensión. Además, instó a los políticos a que usen el poder para cambiar y no para beneficiarse.

"Este es el momento de que desarollemos un plan nacional que permite que le vayamos encontrando solución a los problemas que tenemos. Este es el momento de hacer una propuesta estratégica de El Salvador..."Nosotros estamos convencidos que la a puesta estratégica debe de ser de hacer de El Salvador la plataforma logística y de servicios para la región", sostuvo Cardenal.

La diputada de ARENA, Karla Hernández, compartió la opinión de Cardenal sobre " que una de las cosas que nos ha hecho daño como país es descalificar las ideas de otros solo porque no son de mi ideología". " Yo sí creo que es un buen momento para todos nos pongamos de acuerdo", sostuvo la legisladora.