El pan y las tortillas fueron los alimentos que más subieron en septiembre

Los precios de los alimentos continúan al alza y lo confirma el Índice General de Precios al Consumidor (IPC) que a septiembre registró un incremento interanual del 4.97 % frente a los resultados del mismo ciclo en 2020, impulsado por los costos del pan francés, naranjas, tortillas, gas propano y almuerzos.

En septiembre, el índice llegó a 117.10, la cifra fue 0.41 % superior al IPC en agosto, según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Cada producto de la canasta de mercado tiene su propio índice, el cual en diciembre de 2009, tenía un valor de 100 puntos, desde entonces, las variaciones en los precios han hecho que estos suban o bajen.

Entre enero y septiembre, el índice del pan francés ha pasado de 118.49, a 132.66. El mes pasado, algunos panificadores advertían con incrementos en los precios, otros estaban considerando reducir tamaños, por el alto costo de los insumos.

Ruth Peñate, habitante de Ahuachapán ha sido una de las afectadas con el tamaño del pan francés. Afirma que antes compraba $1.00 para el consumo en su familia, ahora le toca comprar $1.50 porque ya no les alcanza. "Incrementa el presupuesto de la quincena", dijo.

En el oriente del país los consumidores también confirman las alzas en los precios del pan. "No podemos hacer nada más que aceptar que el precio ha encarecido y nos toca pagarlo. Los consumidores finales somos los afectados con el aumento de los productos porque nos dan pan más pequeño pero hay que aceptar", dijo Miguel Hernández, cliente de Panadería Elizabeth de Santa Elena, Usulután.

Leo Parada, es el propietario de dicha panadería y afirma que no tuvieron otra alternativa más que reducir el tamaño "considerablemente" ante el aumento en las materias primas. "Redujimos el tamaño en un 75 % y la gente ha entendido y no lo reprochan. No esperábamos tantos aumentos pero hasta el momento hemos sido aceptado", expuso el panificador.

Las tortillas, uno de los productos más consumidos por los salvadoreños, también ha presentado variaciones. La DIGESTYC indica que su índice ha pasado de 136.64 a 144.56, en lo que va de 2021.

"Los aumentos vienen por poco desde hace como seis u ocho meses. De $12.50 que compraba el gas hoy está a $14.00 y gasto uno cada dos días. El maíz también ha subido porque antes valía $20 el quintal y hoy vale $25.00 y ocupo uno al día. Me ha tocado poner menos masa y hacer tortillas más delgadas para salir bien pero siempre doy las mismas 16 por $1", asegura Paola Vásquez, vendedora de tortillas, en Puerto Parada, Usulután.

Pero no todas las tortillerías están absorbiendo el aumento en los precios. En julio, la propietaria de las tortillerías Delmy, en San Salvador, indicó que estaba dando una tortilla menos por el dólar. La comerciante evitó brindar su nombre.

Según la DIGESTYC entre las divisiones que impulsaron una inflación mensual, sobresalieron alimentos y bebidas no alcohólicas con 0.99 %, bebidas alcohólicas y tabaco con 0.71 %, muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar con 1.10 % y restaurante y hoteles con 0.64 %.

"En el comportamiento acumulado mensual del IPC para 2020 y 2021, se observa un aumento de 5.02 puntos porcentuales en 2021, motivado por un mayor ritmo de variación en los precios en general, lo cual contribuye a mantener un nivel de inflación relativamente superior al registrado en septiembre 2020", expone.

Factores

Según estimaciones del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) , la caja de manteca vegetal de 50 libras que costaba $26 en diciembre, hasta el 10 de septiembre había aumentado 58 %, al cotizarse en $41. Por su parte, la harina fuerte de 50 libras aumentó 21 % hasta la segunda semana de septiembre al pasar de $15.50 a $17.25. La harina semi-fuerte y suave, costaba $14.25 y pasó a $ 16.25.

En cuanto al gas licuado, el cilindro de 25 libras ha presentado una variación de 39.7 %, entre enero y octubre, al pasar de $10.92 a $15.25, lo que también ha incidido en sus presupuestos dicen panificadores y tortilleras.

Danilo Pérez, del CDC, señala que no se debe justificar las alzas a factores externos, y que los gobiernos deben apostar a la producción nacional para no depender tanto de las importaciones.