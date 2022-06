El precio del huevo sube $1.75 por cartón

En un año, el precio del huevo grande ha incrementado $1.75 por cartón. Según el informe diario de precios de productos agropecuarios del Ministerio de Agricultura (MAG), en junio de 2021 el precio del cartón de huevo grande era de $3.00 y de $2.45 el mediano.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un sondeo para verificar los precios e identificó que el cartón de huevo grande tiene un costo de $4.75, es decir, que los salvadoreños están pagando un 58.3 % más por esta presentación.

Pero el incremento más alto lo mantiene el cartón de huevo mediano con un 83.7 % más, al pasar de $2.45 a $4.50. Los 30 huevos pequeños se encuentran en $4.25.

Los altos precios de los combustibles, la falta de cartón y que hasta los alimentos para las gallinas están más caros están provocando que el precio del huevo no deje de subir y que su consumo baje, según algunos comerciantes en diferentes mercados de El Salvador.

"Ahorita que está caro ya no quise comprar, porque se me paró la venta, la gente ya no consumía. La gente está buscando otras alternativas para comer, busca algo que esté más cómodo por decirlo así, llevan mejor una cora de queso o comprar un aguacate, buscando otras alternativas, porque la misma necesidad lo obliga a uno", comentó Walter Linares, vendedor del Mercado Central de Santa Tecla.

En el mercado central de San Salvador, la situación no es diferente. "Ha bajado bastante la venta porque ha subido demasiado. Esta semana volvió a subir, estaba a $53 la caja del de $4.75 y hoy está a $54, cada semana le van subiendo. Uno le ofrece al cliente y él piensa que es porque uno le quiere ganar más", manifestó Dina Monterrosa, comerciante del Mercado Central.

De acuerdo con Monterrosa sus distribuidores aseguran que las alzas seguirán. "Ellos solo le suben, por lo menos el sábado le subieron $1.00 y ahorita dicen que le van a subir $2.00 más a la caja, quiere decir que el cartón que está a $4.25 se va a dar $4.50. Todos suben una cora más. Así son, de un día para otro le suben, ahorita sí se han elevado con el huevo", dijo la comerciante.

Pero la situación más difícil la enfrentan quienes no tienen para comprar el cartón de huevos y deben comprar de dólar en dólar. Algunos consumidores indicaron que en algunas tiendas han pasado de dar siete unidades por $1, ahora dan cinco o hasta cuatro.

"Si usted va a comprar a la tiendita solo cuatro le dan por el dólar, imagínese y todo está caro. Uno que gana solo $12 al día, el mismo día se le va porque hay que pagar bus, jabón para lavar y otras cositas", expuso una consumidora en el mercado de Merliot, quien no quiso dar su nombre.

Piden monitoreo

Desde marzo, el Gobierno ha implementado 11 medidas para paliar la creciente inflación en el país, sin embargo las alzas siguen y tanto consumidores como comerciantes piden medidas más efectivas.

"A veces vienen de la Defensoría del consumidor y nosotros les decimos que tienen que ir a las empresas, donde los ricos, aquí no porque nosotros damos a como pagamos, para eso tenemos factura no es que uno le quiera aumentar a las cosas", comentó Dina Monterrosa, vendedora del Mercado Central.

La inflación en los huevos y otros productos de la canasta básica ocurre en el contexto de una escalada en precios que afecta a nivel mundial, impulsada por la invasión de Rusia contra Ucrania, y los efectos económicos de la pandemia por el covid-19.