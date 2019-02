El préstamo del BCIE aún no ha sido desembolsado

Cambiar el destino de los fondos del préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa requerirá una renegociación con la entidad, señalaron expertos en temas fiscales. Por lo pronto, el dinero no ha sido desembolsado ni asignado a ninguna de las partidas del Presupuesto General del Estado para 2019.

Dicho préstamo, por $32 millones, fue aprobado en diciembre de 2015 y los fondos del préstamos están disponibles para ser utilizados. El acreedor es el BCIE y de entrada no es posible una reorientación sin que sea la propia Asamblea Legislativa la que solicite al ministro de Hacienda, como representante del Estado y quien negocia los préstamos, que esto se haga.

"Antes que nada, hay que revisar si las condiciones del préstamo de la entidad internacional que dio los recursos para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea permiten una reorientación de los fondos a lo solicitado por el presidente electo", dijo Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en referencia a la solicitud hecha a la Asamblea Legislativa por el presidente electo, Nayib Bukele.

El exalcalde capitalino, que se convertirá en presidente de la república el próximo 1 de junio, ha pedido que $16 millones se destinen a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas.

Si el BCIE accede a cambiar el destino de los fondos, el ministro de Hacienda deberá enviar una solicitud a propuesta de la misma Asamblea Legislativa, solicitando que de los $32 millones se usen $16 millones para dichos proyectos.

Incorporación presupuestaria

El presidente electo no ha detallado si espera que estos fondos se asignen y ejecuten en el actual presupuesto o en el de 2020. El Banco no hace el desembolso de una sola vez, sino por año, según se haya negociado en el contrato y con base a los plazos de ejecución de los proyectos que se presentan.

"Es importante consultar a Hacienda si existe una línea presupuestaria específica para la reorientación", indicó Rodríguez.

Los fondos pueden incorporarse al presupuesto con una reforma presupuestaria, de nuevo, por parte de la Asamblea Legislativa, pero de momento no habido desembolsos. A la fecha, la Asamblea Legislativa ha pagado cerca de $500,000 en concepto de tasa de comisión por no desembolso, por no haber usado este crédito aprobado a finales de 2015.

Ricardo Castaneda, economista jefe para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), aclaró que la construcción del edificio de la Asamblea no está incorporado en el programa de inversiones del presupuesto 2019 y tampoco cuenta con una asignación presupuestaria.

Sobre la reorientación, dijo que por ser un préstamo ya aprobado se tendría que volver a negociar, desde cero. "Pero que se puede, se puede, solo que no será sencillo", acotó.

El BCIE no se ha pronunciado sobre este tema y no existe aún una solicitud formal de renegociación.