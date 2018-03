El proyecto correcto necesita al gerente ideal. Te decimos cómo llegar a ser uno.

Lee también

Ser un gerente ideal no es una tarea fácil de lograr, pero al adquirir los conocimientos, las técnicas y las herramientas necesarias para alcanzar una administración correcta, efectiva y eficiente de los proyectos a su cargo, se está un paso más cerca de lograrlo. El competitivo mundo de los negocios demanda, a los involucrados, lograr una adecuada gestión capaz de identificar al proyecto correcto. Si alguna vez se ha hecho la pregunta: "¿Estoy gerenciando correctamente el proyecto correcto?", entonces va por un buen camino, ya que esta es la interrogante que plantea Juan Francisco Esquembre, profesor argentino MBA, Project Management Professional y director del programa especializado en Dirección Ágil de Proyectos en ADEN El Salvador.De acuerdo con el profesional, cuando una persona se va a formar como Project Management (gerente de proyectos) tiene que tener una visión general y entender lo que es un proyecto. La gerencia de proyectos busca entender las características diferenciales de cada uno y en estas características diferenciales surgen tres que son fundamentales: lo primero es que es único porque no hay dos proyectos iguales; segundo que es de elaboración gradual, pues siempre se va de menos a más, y finalmente que es temporal pues tiene un principio y un fin y esto significa que no es solo la operación continua, según explica el especialista.La gerencia correcta tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas, pero también hay otra forma de poner en marcha el proyecto que es mas adaptativa y que tiene que ver cuando los proyectos tienen un fuerte componente innovador y cuando no es posible conocer al inicio de la planificación todos los requerimientos que va a tener el proyecto, pues son requerimientos que van a ir cambiando con el tiempo.La gerencia correcta es la que se puede hacer de forma predictiva cuando pones foco en los procesos y de forma adaptativa cuando pones el foco en el talento humano y en la gestión del cambio.El programa de Dirección de Proyectos de ADEN El Salvador se ha armado conforme a las demandas en el mercado, el cual está pidiendo que sus recursos humanos estén certificados en proyectos. "Esa demanda, que es latente en las empresas, es muy fuerte a nivel de multinacionales. Es un programa que si lo ves y lo analizas tienen tres partes. La primera de administración de proyectos o Project Management y una parte que trabaja la parte de gerencia correcta y otra parte de gestión ágil de proyecto y una tercera de formulación y evaluación del proyecto que trabaja la parte del proyecto correcto", explicó el director.Está dirigido principalmente para ejecutivos con un mínimo de tres años en posiciones gerenciales, profesionales, consultores, emprendedores y miembros de equipos de trabajo afectados a proyectos tanto en su diseño, evaluación, financiación y ejecución. Al finalizar el programa, el profesional podrá disponer de una poderosa herramienta para la toma de decisiones, su ejecución y su seguimiento. Entre los aspectos a estudiar se encuentran el conocer y aplicar el proceso para formular y evaluar un proyecto de inversión: identificar, medir, valorar, ordenar y comparar, y de esta manera identificar el proyecto correcto.Este programa otorga PDU's del PMI para todos aquellos alumnos certificados PMP para revalidar su certificación profesional. Descubre cómo puedes llegar a ser un gerente ideal y mejorar la dirección ágil de tus proyectos, visitando el sitio www.elgerenteideal.com y dale like a la página www.facebook.com/elgerenteideal. Aquí encontrarás información valiosa que te ayudará en el desarrollo profesional para llegar a ser un gerente de proyectos con ADEN El Salvador.