El seguro de vivienda es la mejor inversión

El seguro de vivienda es un servicio que cubre una serie de daños que puede sufrir tanto la infraestructura de una vivienda como su contenido, tales como muebles, electrodomésticos, aparatos tecnológicos, entre otros. Es muy importante que conozca los aspectos que debe considerar antes de contratar una compañía de seguros.

"Debe ser el seguro que más le conviene, que se adecue a sus necesidades económicas y, por supuesto, a su necesidad de protección. La idea es, al tener asegurada la casa, estar tranquilo de poder cubrir un costo ante eventualidades que se pueden presentar de manera fortuita y que esto produce un efecto económico negativo donde el seguro pueda suplir esa necesidad", explicó Mauricio Rivera, consultor de seguros. Lo ideal es que acuda a una consultora de seguros para hacer una mejor evaluación y poder determinar el tipo de seguro y aseguradora que más le conviene.

A tomar en cuenta

Antes de tomar una decisión es importante que pueda investigar qué aseguradora le conviene más. De acuerdo con el experto, esta debe generar confianza y tener experiencia en el mercado. En cuanto al servicio, las personas deben compararlo entre diferentes aseguradoras, verificar cuáles son las condiciones, en qué difiere, cuál brinda mejores beneficios, entre otros aspectos.

Otro elemento muy importante antes de visitar una aseguradora es tener un valúo reciente de la vivienda, con no más de cinco años de haberse elaborado por un agente valuador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Este valúo debe ser real sobre el valor de la construcción, del terreno y de todos los bienes que están dentro de la casa.

En los seguros de casas las pólizas pueden ser multirriesgos, es decir, cubren una serie de eventualidades que pueden dañar la construcción y todo lo que hay dentro de ella. El contrato debe explicar de manera específica los tipos de riesgo que ha de cubrir para no tener problemas de entendimiento cuando se llegue el momento de darle uso. A diario hay una exposición a diferentes riesgos que pueden dañar los bienes, por eso la importancia de contar con un seguro, "porque lo que les costó 20 años construir se les puede ir en segundos en un terremoto. Yo soy de la idea que es mejor tener asegurado algo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo", puntualizó Rivera.

Asegurar un hogar es cuidar del futuro de la familia: "Yo creo que la casa, por lo general, representa el máximo sueño de toda una persona o una familia. Cuando compramos una casa nos sentimos realmente emocionados, realizados por la adquisición de una casa. ¿Qué pasa si yo no lo aseguro, si me confío en la suerte y se viene un terremoto?", recalcó el consultor. De acuerdo con el consultor, los riesgos son considerados como posibilidades que no se deben subestimar y, por tanto, pagar un seguro anual es la mejor inversión que puede hacer para contrarrestar cualquier daño de su hogar.

Finalmente, Rivera incitó a las personas a que se informen más y busquen una compañía de seguros que pueda garantizarles una solución inmediata en un futuro. "Decirles a las personas que no tengan temor de asegurar sus casas, es su patrimonio, su máximo sueño y por lo tanto tienen que cubrir su patrimonio", concluyó.