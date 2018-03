Empleados eran obligados a apoyar a Bukele

Lee también

Exempleados de la aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) denunciaron que la empresa les pidió asistir al mitin que convocó el alcalde Nayib Bukele frente a la sede de la Fiscalía General de la República el 17 de febrero de 2016.“Cuando estábamos laborando, ellos nos llevaban en microbuses para ir a apoyar a Nayib Bukele con la demanda que tenía. Ellos llevaban sus microbuses e incluso íbamos pero no con camisas del partido, sino con camisas blancas como apoyo a Nayib Bukele”, afirmó uno de los exempleados, quien pidió que no se revelara su nombre. La fuente agregó que fueron cerca de 150 personas las que asistieron en esa ocasión y que “más atrás llevaban personal a cuidar urnas cuando fueron las elecciones presidenciales”.El extrabajador agregó que participó en las actividades por temor a represalias: “Todos estábamos trabajando ahí y uno tiene que hacer lo que dicen porque si no, uno se va despedido”.Otra exempleada explicó que no era todo el personal el que tenía que asistir, pero que sí era algo que la gerencia pedía de algunos trabajadores, incluso se utilizaba el correo institucional con ese fin; sin embargo, cuando VECA dejó de operar, cerró el acceso a las cuentas de correo electrónico corporativo. Otro extrabajador, del área de operaciones, dijo que en su caso nunca tuvo que participar en algo así, “pero que la tendencia partidista siempre fue obvia” en la empresa.LA PRENSA GRÁFICA buscó la reacción del alcalde de San Salvador a través de su asesor, Ernesto Sanabria, así como mediante personal del equipo de comunicaciones de la alcaldía capitalina; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.