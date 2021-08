Empleos en plataformas digitales deben estar regulados

El trabajo en plataformas digitales globales y locales se consolidó como fuente de empleo importante en el 2020, sobretodo por la necesidad de reducir los contactos personales, pero también para mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, en el reciente estudio de CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en su apartado: "Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina", explica cómo este tipo de trabajo puede caracterizarse por la inestabilidad en trabajo e ingresos, tiempo no remunerado y largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y falta de opciones de diálogo y representación.

Es por eso que dicho organismo propone marcos regulatorios internacionales en derecho laboral adecuados a cada país, pero que en general reconozcan y protejan los derechos sociales y laborales de cada trabajador.

Ante la pérdida de más de 26 millones de empleos en América Latina y el Caribe en 2020, según la OIT, el trabajo en call centers o empresas de diversos rubros que se digitalizaron, así como aplicaciones novedosas de movilidad, se volvió la alternativa más viable. Personas que gozaban de las prestaciones y salarios competitivos de empresas locales o multinacionales pasaron al subempleo.

Claudia F., por ejemplo, está iniciando un seminario de inducción para un call center de una empresa de telefonía, durante seis semanas le dedicará ocho horas diarias y recibirá únicamente un bono simbólico por participación, mientras deberá usar su propia computadora, su internet y energía eléctrica. Al término de dos meses le dirán si aprueba o no.

CEPAL menciona en el estudio que entre las plataformas con fines de lucro se pueden diferenciar las que comercializan bienes y las que facilitan el acceso a servicios y la ejecución de ellos. Unas trabajan con bienes tangibles y otras con intangibles. Entre las primeras las que comercializan bienes propios como Amazon, para arriendo como Mobike o que intermedian ventas como Mercado Libre. También están los que alquilan para terceros Airbnb.

En el caso de intangibles son productos de propiedad de la misma plataforma como App Store y Google Play o arriendo como Netflix.

Las plataformas relacionadas con la ejecución de tareas son las que concentran la mayoría de los trabajos que han surgido y se caracterizan por una relación tripartita compuesta por el demandante del servicio, el ejecutor del servicio y la plataforma. Y su trabajo se realiza ya sea en la web o a nivel local. ¿Cuáles serían estas? Los primeros suelen exigir cierta especialización: desarrolladores de software, ingeniería y traducciones. Los que realizan tareas locales es una amplia gama de áreas individuales o en grupo, las más populares son las de transporte de personas tales como Uber y DiDi y de reparto de comida o paquetes como iFood y Uber Eats. También hay para tareas como servicio doméstico, cuidado de personas o reparaciones del hogar.

La razón por la que muchas personas buscan empleos en ellas es porque algunas solo requieren conocimientos básicos, menos obstáculos que quienes trabajan en la nube.

Es decente si... genera oportunidades de empleo, ofrece ingresos adecuados, proponen horas de trabajo decentes, así como estabilidad y seguridad. Si permiten conciliar trabajo y vida familiar, si da igualdad de oportunidades y de trato, si es un entorno seguro. Si ofrece seguridad social así como espacios de diálogo social y representación.

Según datos de CEPAL y OIT en América Latina y el Caribe tanto en la demanda como en la oferta de trabajos en plataformas digitales de tareas de ejecución a nivel global las áreas profesionales más frecuentes son diseño, medios de comunicación, ingeniería y ciencia; traducción y lenguaje, y tecnologías de la información.

Los contratos de trabajo para las diferentes actividades son muy variados. Es aquí donde se evalúa si en verdad estas demandas de trabajo cumplen con la tarea de ofrecer trabajo decente, un concepto diseñado por la OIT que ha sido adaptado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El trabajo decente debe cumplir con "las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo, debe ser empleo e ingresos dignos, con protección social y espacios para diálogo social efectivo".

"Tengo tres años usando las plataformas de transporte, uso las que no cobran comisión", dice César P. un joven de 25 años que ante el desempleo decidió rentar un carro y dedicarse al transporte por medio de plataformas digitales. "No ofrecen seguridad social ni nada, la única seguridad es la que nos proporcionamos entre los motoristas. Solo lo uso de noche y gano unos $20, pero compañeros que la usan todo el día llegan a ganar hasta $70", añadió. Este joven combina la aplicación con la cartera de clientes que ha forjado en estos tres años. Esa demanda discontinua hace que muchos trabajen con varias plataformas a la vez.

Este tipo de plataformas cumple con el objetivo de brindar oportunidades de empleo, especialmente a jóvenes. CEPAL indica que solo en República Dominicana, un 69 % de los trabajadores de plataformas de tareas de ejecución local tienen menos de 29 años. Otro sector beneficiado es el de inmigrantes ya que se les dificulta acceder a otro tipo de empleos.

En el caso de la remuneración muchas personas aportan tiempo no remunerado, otras envían propuestas y si no son elegidas es tiempo y dinero perdidos. "El ingreso por hora del trabajo de ejecución global es, en promedio, de $4.9 si se consideran solo las horas trabajadas y remuneradas y de $3.4 si se consideran las horas no remuneradas, pero necesarias para la realización de la tarea", dice la OIT.

Las plataformas digitales son una opción importante como generadores de empleo, dado que como indica el organismo "en el 2021 las tasas de desocupación seguirán siendo altas y la generación de empleos en su mayoría será informal".

El informe se refiere al gran impacto de la pandemia sobre la región cuyo PIB se contrajo 7.1 % y aumentó la tasa de desempleo que llegó a 10.5 %. También en Latinoamérica y el Caribe se produjo la mayor contracción en horas de trabajo de todo el mundo, estimada en 16.2 % en 2020, que duplica la estimada a nivel mundial del 8.8 %, según datos de la OIT.

Las plataformas, contrataciones, modo de trabajo son muy heterogéneas y de allí que las valoraciones sean diversas. Por ejemplo en Argentina, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana entre un 66 % y un 71 % de trabajadores de plataformas dicen estar satisfechos con su trabajo según datos citados en el estudio.

Al profundizar, algunos valoran la oportunidad de obtener nuevos conocimientos o ingresos extra, es decir, cuentan con un empleo fijo que les proporciona las prestaciones de ley o con la flexibilidad de realizar varios trabajos a la vez.

Pero en Costa Rica, por ejemplo, el 88.4 % de los trabajadores de plataformas encuestados revelan que ese es su único ingreso y en México un 80.5 %. En República Dominicana además un 47 % resiente que son desvinculados del trabajo sin aviso y sin justificación.

Además, los repartidores, que no cuentan con prestaciones de salud o de seguros, se enfrentan al mal clima, la delincuencia, a la falta de aseos y a accidentes que corren por su cuenta.

Aunque en Costa Rica un 61.9 % de los trabajadores de plataformas de tareas de ejecución local entrevistados dijeron estar asegurados, el 57 % lo hacían de forma independiente y casi un 13 % a través de la empresa de la plataforma.