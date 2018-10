Emprendedores buscan ampliar mercado de cosméticos del país

Karla Valle y Juan Parada son una pareja de jóvenes emprendedores que han incursionado en el mercado de productos cosméticos. Sin embargo, la apuesta de ellos es que los consumidores opten por comprar de este tipo de artículos pero que sean producidos a base natural. Ambos fundaron hace un par de meses la empresa The Beau Tree.

"Nuestro negocio aún no está identificado en redes sociales, pero nosotros vendemos aceites naturales de coco, almendra, menta, argán y ricino. También tenemos jabones artesanales, exfoliantes y mantequillas corporales; además, tenemos los productos elaborados especialmente para los requerimientos de los clientes, para el acné, la piel seca, entre otros", detalló Parada.

También explicó que de momento no tienen un local o una oficina. "Generalmente la gente nos contacta y hace los pedidos vía redes sociales, y nosotros les elaboramos los productos como los necesiten. Todos los productos son elaborados en el momento; esa sería una propuesta de valor. No tenemos un stock guardado porque nuestro producto se degrada más rápido al no tener conservantes químicos que dañen las propiedades cosméticas", agregó.

Por otro lado, el mes pasado, The Beau Tree fue reconocida por la Fundación Colabora. Recibió la distinción de People’s Pick Award. "El reconocimiento de la Fundación Colabora nos ha ayudado a hacernos visibles en la página web de la fundación o en los medios de comunicación. Después de eso hemos notado que han aumentado los pedidos de productos que nos hacen", añadió Parada.

Por su parte, Valle considera que ser emprendedora es romper con un paradigma. "Esto es porque tus padres y familiares esperan que termines una carrera (universitaria). Con un emprendimiento, las personas, hasta cierto punto, pueden tomar sus propias decisiones y ser sus propios jefes", agregó.